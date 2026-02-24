Po pádu z lešení ve Veselí nad Lužnicí si vážně zranil hlavu, resuscitace nepomohla

Autor: sahu, ČTK
  19:22
Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku dnes odpoledne zemřel muž po pádu z lešení. Případ vyšetřují kriminalisté. Tragédie se stala po 17:00. Ve zprávě o tom informovala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Výška z níž muž spadl je odhadovaná na pět až sedm metrů. „Okolnosti tragického případu nyní zjišťují táborští kriminalisté,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí. Podle záchranářů utrpěl muž poranění hlavy.

Tragický pád z lešení. Dělník v Řeporyjích podlehl těžkým zraněním

„Další informace zatím nemám, podle mých informací na místo přijeli kriminalisté před chvílí,“ doplnila Schwarzová s tím, že podrobnosti případu brzy poskytne.

„Záchranáři po příjezdu zahájili resuscitaci, která pokračovala i po příjezdu lékaře. I přes veškerou snahu zasahujících se nepodařilo obnovit životní funkce,“ uvedla dříve pro ČTK mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

V Mladé Boleslavi stavbaři příští týden obnoví práce na třídě Václava Klementa

ilustrační snímek

Po zimní přestávce začnou příští týden v Mladé Boleslavi opět stavební práce na rozšiřování třídy Václava Klementa. Dělníci budou pracovat v úseku od ulice U...

24. února 2026  18:43,  aktualizováno  18:43

V Mladé Boleslavi stavbaři příští týden obnoví práce na třídě Václava Klementa

ilustrační snímek

Po zimní přestávce začnou příští týden v Mladé Boleslavi opět stavební práce na rozšiřování třídy Václava Klementa. Dělníci budou pracovat v úseku od ulice U...

24. února 2026  18:43,  aktualizováno  18:43

Středočeská knihovna v Kladně spouští projekt, který má uchovat místní názvy

ilustrační snímek

Středočeská knihovna v Kladně spouští projekt, který má zachovat místní názvy i pro budoucí generace. Do mapování se může veřejnost zapojit do konce letošního...

24. února 2026  18:07,  aktualizováno  18:07

Novým ředitelem městské policie v Mladé Boleslavi bude od března Robert Binar

ilustrační snímek

Novým ředitelem Městské policie Mladá Boleslav bude od března Robert Binar. Dosavadní ředitel Tomáš Kypta, který městskou policii vedl téměř 20 let, odchází do...

24. února 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Arcidiecézní charita Olomouc poslala na Ukrajinu 126 tun humanitární pomoci

ilustrační snímek

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) dopravila na Ukrajinu od počátku ruské agrese 126 tun humanitární pomoci. Šlo mimo jiné o 642 elektrocentrál, 1500 topidel...

24. února 2026  17:53,  aktualizováno  17:53

Po pádu z lešení ve Veselí nad Lužnicí si vážně zranil hlavu, resuscitace nepomohla

ilustrační snímek

Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku dnes odpoledne zemřel muž po pádu z lešení. Případ vyšetřují kriminalisté. Tragédie se stala po 17:00. Ve zprávě o tom informovala jihočeská policejní mluvčí...

24. února 2026  19:22

Kraj dnes převzal dokončenou stavbu Sanatoria Pálava v Pasohlávkách

ilustrační snímek

Jihomoravský kraj dnes převzal od stavební společnosti VCES dokončené Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku. Provozovatelem odborného rehabilitačního...

24. února 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

Co všechno teď uvidíte v novém vizuálu palubních obrazovek pražských autobusů MHD? Něco málo jim ještě chybí

Linka 101 spojuje Žižkov, Vinohrady, Strašnice, Zahradní Město a Dolní...

Testovací provoz je nejen v pražské MHD poměrně důležité, ale zároveň dost nevděčné období. Veřejnosti už totiž sice daná novinka slouží, takže očekává její spolehlivost a plnou funkčnost, pražský...

24. února 2026

Při požáru budovy u vrakoviště v Lomnici se zranila jedna osoba

PĹ™i poĹľĂˇru budovy u vrakoviĹˇtÄ› v Lomnici se zranila jedna osoba

U požáru střechy haly nedaleko vrakoviště v Lomnici na Sokolovsku zasahují hasiči z okolí. Požár už dostali pod kontrolu. Při požáru se zranil jeden člověk,...

24. února 2026  17:13,  aktualizováno  17:13

O Ještědu je rozhodnuto, ikonický vysílač s hotelem koupí kraj. Oznámil i cenu

Horský hotel a vysílač na Ještědu

Zastupitelstvo Libereckého kraje dnes schválilo odkoupení horského hotelu a vysílače Ještěd od Českých radiokomunikací (Čra). Za budovu zaplatí kraj 181 milionů korun, další bezmála tři miliony přidá...

24. února 2026  16:12,  aktualizováno  18:32

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Ostravská zoo chystá komentované prohlídky bonsají

ilustrační snímek

Ostravská zoologická zahrada opět chystá komentované prohlídky bonsají. Miniaturní rostliny jsou přes zimu ve vytápěném fóliovníku, kam je pracovníci zoo...

24. února 2026  16:58,  aktualizováno  16:58

Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, při přestřelce zranil policistu

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Na následky střelného zranění zemřel šestapadesátiletý ozbrojený muž, který v úterý odpoledne v centru Havířova ohrožoval své okolí a pak se zabarikádoval v bytě. Nejprve proti němu zakročila...

24. února 2026  14:32,  aktualizováno  18:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.