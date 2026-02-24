Výška z níž muž spadl je odhadovaná na pět až sedm metrů. „Okolnosti tragického případu nyní zjišťují táborští kriminalisté,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí. Podle záchranářů utrpěl muž poranění hlavy.
|
Tragický pád z lešení. Dělník v Řeporyjích podlehl těžkým zraněním
„Další informace zatím nemám, podle mých informací na místo přijeli kriminalisté před chvílí,“ doplnila Schwarzová s tím, že podrobnosti případu brzy poskytne.
„Záchranáři po příjezdu zahájili resuscitaci, která pokračovala i po příjezdu lékaře. I přes veškerou snahu zasahujících se nepodařilo obnovit životní funkce,“ uvedla dříve pro ČTK mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz