První vzájemný zápas letošní sezony byl velmi vyrovnaný, v Porubě ho vyhráli domácí 3:2. Doma hrají Táborští pak znovu v sobotu, kdy přivítají Přerov. Sérii tří zápasů na vlastním ledě uzavřou následně s Chomutovem.
Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků
Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.
GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci
Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...
Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“
Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...
Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití
Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....
Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici
Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!
Chomutov chce příští rok začít s opravou kina Praha za zhruba 100 milionů korun
Chomutov chce příští rok začít s opravou bývalého kina Praha. Původně tam město chtělo vybudovat coworkingové prostory pro začínající podnikatele nebo...
Ústí nad Labem ožije jazzem, festival nabídne jam session i vernisáž
V Ústí nad Labem v pátek začne 29. ročník mezinárodního jazzového festivalu. Na dvoudenní akci se představí osobnosti české a zahraniční scény. Program nabídne...
Policie obvinila trojici mužů z krádeže kabelů na železnici. Nejstarší míří do vazby
Přerovští policisté obvinili ze dvou trestných činů trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let. Za krádež železničních kabelů jim hrozí až šest let ve vězení. U nejstaršího muže podali kriminalisté návrh...
Zábradlí ze starého stadionu nevyhodili, posloužilo k výrobě monumentální sochy
Otevření nové Horácké arény v Jihlavě provázejí už druhý týden nejen hokejové zápasy domácí prvoligové Dukly, ale také nejrůznější doprovodné akce. A jednou z nich je také středeční odhalení...
Táborští kohouti chtějí prodloužit úspěšnou sérii
Tři výhry v řadě posunuly táborské hokejisty ve druhé nejvyšší soutěži na jedenáctou příčku jen o bod za elitní desítku. Ve středu od 18 hodin se nováček ligy pokusí přidat další úspěch, když hostí...
Víc než hokej. Vysokoškoláky z Budějovic čeká boj na ledě a velká párty
Nebude to extraligové utkání, ale prestiže nemá tento zápas o nic méně. V Budvar aréně se ve středu od 18 hodin střetnou v „Bitvě o Budějce“ hokejové týmy dvou vysokých škol v krajském městě –...
Kancelář ombudsmana práv hledá témata, která si zaslouží pozornost
Kancelář ombudsmana vyzvala veřejnost, aby navrhla témata, kterými by se měli veřejný ochránce práv a dětský ombudsman zabývat. Má jít především o systémové...
OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit
Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských...
Planetárium Praha terčem překupníků. Shodili systém a nabízejí falešné lístky
Pražské planetárium, které se znovu otevřelo po rozsáhlé rekonstrukci letos v červnu, se těší velkému zájmu. To s sebou ale přináší také řadu problémů zejména při prodeji vstupenek. Hned poté, co v...
Příští rok Litomyšl podpoří literární rezidenci pro spisovatelku Annu Bolavou
Litomyšl na Svitavsku poskytne na měsíc zázemí pro autorskou tvorbu spisovatelce Anně Bolavé. Vyhrála ve čtvrtém ročníku Literární rezidence. Kromě měsíčního...
Exarie je magická verze Prahy. Nejvíce jsem čerpal ze hry World of Warcraft, říká autor nové trilogie
Po čtyřech letech tajných příprav představuje spisovatel a streamer Radek Starý, známý pod přezdívkou Sterakdary, svou novou trilogii Exarie. Projekt, který spojuje svět knih a videoher, vznikal od...
Svatý Martin opět přijíždí do Borovan. Návštěvníci mohou pomoci charitě
Do Borovan letos opět dorazí svatý Martin. Tradiční slavnost se uskuteční v sobotu 8. listopadu od 16 hodin na nádvoří borovanského kláštera a nabídne bohatý program pro rodiny s dětmi, milovníky...