Tajemství vodníka zahájí 24. září koncertní sezonu Jihočeské filharmonie

Koncertní sezonu Jihočeské filharmonie zahájí 24. září slavnostní koncert s názvem Tajemství vodníka v divadelním sále českobudějovického Metropolu. Hudba Vítězslava Nováka a Zdeňka Fibicha zazní pod taktovkou šéfdirigentky Aleny Hron. V roli vypravěče se představí herec Martin Myšička, sdělila ČTK Kateřina Kyselová z marketingu filharmonie.
"Program nové sezony připravujeme dlouho dopředu, ale to nejdůležitější přichází až ve chvíli, kdy se orchestr potká s publikem. Jsem rád, že 46. sezonu zahájíme právě programem s výraznou jihočeskou stopou," uvedl ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda.
Koncert Tajemství vodníka otevře symfonická báseň O věčné touze Vítězslava Nováka. Poté se při Fibichově melodramu Vodní orchestr propojí s mluveným slovem Martina Myšičky. Večer završí Novákova Jihočeská suita inspirovaná krajinou a atmosférou jižních Čech.
Koncertní sezona přivede v následujících měsících do Českých Budějovic několik výrazných osobností české i světové hudební scény. "Posluchači uvidí a uslyší například Kateřinu Kněžíkovou, Ester Pavlů, Janu Bouškovou, Pavla Lišku, Jenovéfu Bokovou," uvedla Kyselová. Poprvé v Česku vystoupí americká zpěvačka Paloma Dinely Chesky, následuje osvědčený Richard Galliano či Judith Hillová. Zazní Beethovenova Osudová či Rachmaninovův druhý klavírní koncert. Závěr sezony bude patřit koncertnímu provedení scén ze Smetanovy Prodané nevěsty.
Jihočeská filharmonie je příspěvkovou organizací kraje a jedinou profesionální filharmonií v Jihočeském kraji. Její domovskou síní je Koncertní síň v Kostele svaté Anny v Českých Budějovicích s kapacitou 162 míst. Byla založena v roce 1981 s původním názvem Jihočeský státní orchestr. O jeho vznik se zasloužil dirigent Jaroslav Vodňanský, který působil v jeho čele jako šéfdirigent do konce 80. let minulého století.