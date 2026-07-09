Taneční horor Spalovač mrtvol uvidí diváci ve světové premiéře v Českém Krumlově

Do hororového díla Spalovač mrtvol vtáhne dnes diváky taneční představení v bývalém českokrumlovském pivovaru. Stanou se součástí slavného příběhu z krematoria na pozadí druhé světové války. Ve světové premiéře dnes inscenaci na motivy novely Ladislava Fukse uvede balet Jihočeského divadla na festivalu Jižní Svéráz, řekl ČTK Ondřej Hellebrant z Jihočeského divadla.
"Režie se ujala Alena Pešková, která prozradila, že Spalovače mrtvol vždycky chtěla dělat, ale nikdy se k tomu nedostala až letos. A scénografii dělal její bratr Richard Pešek. Takže je to takové sourozenecké tvůrčí duo," uvedl Hellebrant. Diváci budou v bývalém pivovaru, nyní kulturním centru Port 1560, celou dobu stát a tanečníci se budou pohybovat mezi nimi. Součástí inscenace je i zapojení diváků, proto by měli přijít v černobílém oblečení.
Taneční divadlo na motivy Fuksova díla, které proslavilo filmové zpracování režiséra Juraje Herze s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli, představí známý hororový příběh Karla Kopfrkingla. Pohybovým zpracováním dostává nový, ještě děsivější rozměr. Diváci volně procházejí dějem, mohou skandovat v Praze na demonstraci na obranu republiky, mohou si také zatančit v Casinu se členy NSDAP, zatímco o patro níže krásná Lakmé připravuje večeři. A nikdo netuší, zda se mezi diváky nepohybuje nebezpečný člověk. "V celé inscenaci zazní jen jedno slovo. Ale předloha je tak silná, že se na ní dá stavět celkem bez problémů," dodal Hellebrant.
Festival site-specific a imerzivního divadla Jižní Svéráz propojí od května do září osm měst a 45 divadelních souborů a uměleckých skupin. Nabízí 37 inscenací a 263 představení. Kromě činohry, tance, opery či loutkového divadla uvede také nové formáty, které vznikají přímo pro konkrétní místo a situaci. Tvůrci si pro festival připravili osm premiér. Program je na webu festivalu.