Tasemnice mohou podle vědců tlumit záněty ve střevech, potřebují ale vlákninu

Střevní parazité jako tasemnice mohou podle vědců tlumit zánětlivé onemocnění v trávicím traktu. Potřebují však stravu s dostatečným množstvím vlákniny. Potvrdila to studie parazitologů z českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR. V tiskové zprávě o tom informovala jeho mluvčí Daniela Procházková.
Střevní parazité byli v minulosti běžnou součástí lidského trávicího traktu. V průmyslových zemích v posledních desetiletích téměř vymizeli, což se obvykle vysvětluje zlepšenou hygienou a moderní medicínou. Současně ale v moderní populaci výrazně přibývá autoimunitních a zánětlivých onemocnění střev. Proto se přibližně před 20 lety začali vědci zabývat myšlenkou využít některé střevní červy jako terapeutický nástroj, který nazývají helmintoterapie.
"Výsledky helmintoterapie jsou ale zatím nekonzistentní. Někdy červi zánět tlumí a někdy ne. Proto jsme se zaměřili na faktory, které mohou jejich účinek ve střevě ovlivňovat," řekla Kateřina Jirků z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR. Dodala, že zásadní vliv na chování parazitů má množství vlákniny v potravě.
"Zjistili jsme, že když je ve stravě velký podíl strukturální vlákniny, tasemnice je nejen ve výborné kondici, ale je schopna vyvolávat i protizánětlivou reakci v organismu hostitele. Když vláknina chybí, tasemnice přechází do úsporného režimu připomínajícího hibernaci u savců a její protizánětlivý účinek mizí," uvedla Jirků.
Pokud tasemnice nemá ve střevech dostatek vlákniny, nevyvíjí se a není aktivní. Zdravotnické organizace doporučují dospělým přijímat přibližně 25 až 30 gramů vlákniny denně, skutečná spotřeba v západních zemích je však často nižší. Mezi potraviny nejbohatší na vlákninu patří luštěniny, celozrnné obiloviny, lněná a chia semínka, ořechy, mandle, ovoce a zelenina. Zánětlivé onemocnění v trávicím traktu vědci dávají do souvislosti se zvýšeným rizikem alergií, depresí, úzkostí či neurodegenerativních onemocnění včetně Alzheimerovy choroby.