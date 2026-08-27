Téměř třetina jihočeských obcí sestavila do voleb pouze jednu kandidátku

O křesla v obecních zastupitelstvech v Jihočeském kraji se v letošních podzimních volbách bude ucházet 15.873 kandidátů. Před čtyřmi lety bylo na kandidátních listinách o 35 lidí více. Ve 30 procentech obcí sestavili pouze jednu kandidátku, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu na webu www.volby.cz.
Z 623 obcí Jihočeského kraje jich 187 jde do voleb pouze s jednou kandidátní listinou. Nejvíce jich je na Strakonicku, kde je takových obcí 43, a na Jindřichohradecku, kde lidé vybírají zastupitele z jedné kandidátky ve 40 obcích. Většinou jde o malé obce, výjimkou je ale Nová Včelnice na Jindřichohradecku s více než 2000 obyvateli. Do 11 křesel zastupitelstva mají obyvatelé na výběr jen z 11 kandidátů Sdružení nezávislých kandidátů Pro Novou Včelnici. Další malé obce mají více kandidátních listin, každá z nich ale nese jenom jedno jméno. Nejméně obcí s jednou kandidátkou je na Českokrumlovsku, kde je jich osm.
Dvě třetiny všech kandidátů v jižních Čechách tvoří muži. Naopak v Písku vznikla kandidátka složená pouze z žen, kterou vede současná místostarostka Petra Trambová (TOP 09). Průměrný věk kandidátů je 48,12 roku. O křesla v obecních zastupitelstvech usiluje také 108 lidí do 19 let. Naopak ve věku 80 a více let je 89 kandidátů.
Na území Jihočeského kraje je 623 samosprávných obcí. Z celkového počtu obcí je 56 měst a 23 městysů. Nejmenší obce do 200 obyvatel představují více než třetinu z celkového počtu obcí, ale žijí v nich pouze přibližně čtyři procenta obyvatel kraje. Počet obyvatel v kraji se za letošní první pololetí se snížil o 1397 na 651.830 lidí.