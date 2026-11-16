Jednotka je prvním zařízením této velikosti instalovaným v české teplárně s maximální účinností 96,1 procenta. Pokryje zhruba pětinu roční dodávky tepla ve městě.
„Co se týká píseckého teplárenství, je to další obrovský balvan do naší skládačky v naší cestě odchodu od uhlí,“ prohlásila při slavnostním spuštění v pondělí ředitelka Teplárny Písek Andrea Žáková. Podle propočtů má investice zároveň snížit emise oxidu uhličitého zhruba o čtvrtinu.
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Modernizaci vyzdvihli také zástupci oboru. „Před deseti lety byla Teplárna Písek takové ošklivé kačátko s parními rozvody a jenom s uhlím. Dnes se z ní vyloupla bílá labuť, která patří mezi vlajkové lodě českého teplárenství,“ uvedl Martin Hájek z Teplárenského sdružení.
V posledních letech podnik investoval například do přeměny parovodů na horkovody, do kotle na biomasu nebo využití odpadního tepla z bioplynové stanice.
„Před deseti lety byla Teplárna Písek takové ošklivé kačátko s parními rozvody a jenom s uhlím. Dnes se z ní vyloupla bílá labuť, která patří mezi vlajkové lodě českého teplárenství.“
Martin HájekTeplárenské sdružení
Cesta ke spuštění nového zdroje trvala více než čtyři roky. Stavba začala v červnu 2022. Její součástí byla i doprava nadrozměrných komponentů do areálu. Čtyři akumulační nádrže o hmotnosti 49 tun převážely speciální soupravy za doprovodu policie letos v lednu v nočních hodinách. Provozovatelé je přirovnávají k obřím termoskám. V době nižší spotřeby do nich může společnost ukládat vyrobenou energii a využít ji později.
„To dovolí lépe plánovat provoz také podle aktuálních cen zemního plynu a elektřiny na trhu. I tato flexibilita, společně s nižšími náklady na emisní povolenky a efektivnější výrobou tepla a elektřiny, přispěje ke stabilizaci ceny tepla pro konečné odběratele,“ konstatoval písecký starosta Michal Čapek.
Motor připlul po Labi
Samotný motor dorazil do Písku letos v březnu po cestě z Dánska přes Hamburk a Labe. Jeho výhodou je rychlý náběh. Plného výkonu dosáhne za několik minut, takže může reagovat na náhlé ochlazení nebo výpadek jiného zdroje.
Teplárna zásobuje domácnosti, školy, úřady i další odběratele. Patří mezi ně například kulturní dům, obě písecká divadla, kino, Svatotrojický kostel, galerie Sladovna, městská knihovna, plavecký bazén, zimní stadion nebo sportovní hala. Celkem dodává energii přibližně do 8 500 bytů a 567 odběrných míst.
Město uvažuje také o výstavbě druhé kogenerační jednotky, která by částečně nahradila roli plánovaného zařízení na energetické využití odpadu. Jeho stavbu však loni zastavilo místní referendum. Radnice nyní čeká na rozhodnutí, zda bude možné část z původně přidělené dotace ve výši 1,3 miliardy využít právě na další rozvoj energetické soustavy.
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Nový zdroj zapadá do dlouhodobé proměny píseckého teplárenství. Zatímco ještě loni pocházelo z uhlí zhruba 57 procent výroby určené pro odběratele, v roce 2027 by měl jeho podíl klesnout přibližně na 29 procent.
Spuštěná kogenerační jednotka má spotřebu uhlí snížit asi o deset tisíc tun ročně. Zařízení přitom nemusí v budoucnu spalovat pouze zemní plyn. Podle provozovatele je už nyní technicky připravená také na využití vodíku a dalších nízkoemisních plynů.