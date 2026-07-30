Teplotní rekordy mělo 19 z 20 stanic na jihu Čech, ve Strakonicích bylo 37,5 st.

Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 19 z 20 meteorologických stanic na jihu Čech. Nejvíce naměřili ve Strakonicích, kde bylo 37,5 stupně Celsia. O čtyři desetiny méně pak bylo shodně v Českých Budějovicích a ve Vráži na Písecku. ČTK to řekl Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
Jediná stanice na jihu Čech, která dnes nepřekonala rekord, bylo Hliniště na Prachaticku. "Strakonice, České Budějovice a Vráž překonala maxima z roku 1994," uvedl Frühbauer. Ve Strakonicích bylo před 32 roky 33,4 stupně Celsia, v Českých Budějovicích 34,4 a ve Vráži 35,3. "Jedná se o výrazné překonání rekordů," dodal.
Podle předpovědi meteorologů bude pátek ještě teplejší než dnešek. Na jihu Čech očekávají hodnoty i nad 38 stupňů Celsia. "Pátek by měl být nejteplejším dnem," řekl. Historické maximum naměřili na jihu Čech letos 28. června, kdy ve Strakonicích bylo 39,8 stupně Celsia. Podle Frühbauera však v pátek tak vysoko teploty v kraji asi nevyšplhají.