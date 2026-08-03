Teploty na jihu Čech dnes překonaly na řadě mít historická maxima

Teploty na jihu Čech dnes opět překonaly na řadě mít historická maxima. Nejvyšší hodnotu meteorologové naměřili v Českých Budějovicích, kde bylo 37,2 stupně Celsia. ČTK to řekl Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dodal, že teplotní rekordy překonalo devět z 20 meteorologických stanic.
Dosavadní maximum v Českých Budějovicích do dneška činilo 36 stupňů Celsia. "Všechny rekordy na jihočeských stanicích byly platné, nebo stále ještě platí z roku 2013," uvedl Frühbauer. Dodal, že druhou nejvyšší teplotu dnes naměřili v Byňově na Českobudějovicku, a to 37,1 stupně Celsia. Předchozí rekord byl o 0,3 stupně Celsia nižší. V Třeboni na Jindřichohradecku bylo 36,7 stupně Celsia. Znamenalo to překonání rekordu o jeden stupeň.
Nejchladněji bylo dnes v odpoledních maximech na šumavském vrchu Plechý na Prachaticku. V nadmořské výšce 1344 metrů tam naměřili 27,6 stupně Celsia. Frühbauer uvedl, že podle předpovědi bude ještě větší teplo v úterý. "Očekáváme hodnoty až o dva stupně vyšší. Mohou se začít objevovat i první bouřky, i když intenzivnější budou zřejmě až ve středu," uvedl.