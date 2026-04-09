Teploty na jihu Čech dnes ráno klesly pod minus 10 stupňů Celsia

Teploty na jihu Čech dnes ráno klesly na některých místech pod minus 10 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo poblíž šumavské Kvildy, kde meteorologové naměřili minus 11,4 stupně. ČTK to řekl Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
V někdejší obci Pohoří na Šumavě na Českokrumlovsku, která je v Novohradských horách, bylo minus 10,6 stupně Celsia. Frühbauer uvedl, že mrzlo téměř v celém kraji. "I v nadmořských výškách do 600 metrů se teploty držely v rozmezí od minus jednoho do minus čtyř stupňů Celsia," řekl. Jediná meteorologická stanice na jihu Čech, kde dnes ráno nemrzlo, byl Nadějkov na Táborsku, kde bylo 0,1 stupně Celsia.
Podle předpovědi bude dnes v kraji polojasno až jasno s teplotami od 11 do 14 stupňů Celsia. K večeru se mohou objevit srážky, které hrozí i v pátek. "V polohách od 900 metrů pak mohou být v pátek srážky smíšené se sněhem," uvedl Frühbauer.
Mrznout může i v pátek ráno. Teploty pod nulou mohou na některých místech ohrozit úrodu ovocnářů, jelikož stromy už při vyšších teplotách z posledních dnů začaly kvést.