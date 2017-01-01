náhledy
Uměle vytvořený vodopád v Terčině Údolí na Novohradsku v těchto mrazech postupně zamrzá. Zcela zamrznutý byl naposledy v roce 2017. (7. ledna 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Tisíce lidí z celých jižních Čech vzaly o víkendu útokem Terčino údolí u Nových Hradů. Přijeli se podívat na zamrzlý vodopád.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
První dny roku 2026 přinesly zimní počasí, které dovoluje bruslení na rybnících či pomalu zamrzá uměle vytvořený vodopád v Terčině Údolí na Novohradsku. (7. ledna 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
První dny roku 2026 přinesly zimní počasí, které dovoluje bruslení na rybnících či pomalu zamrzá uměle vytvořený vodopád v Terčině Údolí na Novohradsku. (7. ledna 2026)
První dny roku 2026 přinesly zimní počasí, které dovoluje bruslení na rybnících či pomalu zamrzá uměle vytvořený vodopád v Terčině Údolí na Novohradsku. (7. ledna 2026)
