Volarští policisté kontrolovali první zářijovou neděli odpoledne na silnici v Lenora řidiče osobního vozidla Peugeot 206. Provedli u něj orientační zkoušku na přítomnost návykových látek testem s pozitivním výsledkem na pervitin.
Následně muže vyzvali, aby se podrobil se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a moči, čemuž se dobrovolně podrobil. Dechová zkouška na alkohol u něj byla negativní.
„Na místo byl vyslán také policejní psovod, jehož pes sice drogy v autě nenašel, zato poukázal na samotného řidiče. Při následné osobní prohlídce u něj policisté objevili látku o celkové hmotnosti 4 600 mg, pravděpodobně pervitin. Odeslali ji k bližšímu zkoumání na odbor kriminalistických technik a expertíz,“ uvedla prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.
Řidiče odhalila takzvaná Toxi hlídka, která se zaměřuje na řidiče pod vlivem drog, ale i na jejich uživatele. Ke své činnosti využívají Toxi kufr. Ten obsahuje například orientační váhu, měřítko, sáčky s detekční ampulí a další předměty pomáhající odhalovat a zajišťovat nelegální drogy. S jeho pomocí jsou schopni na místě detekovat například amphetaminy, barbituráty, kokain, efedrin, heroin, LSD, marihuanu či metadon.
Stejná policejní hlídka se téhož dne může pochlubit ještě dalším úspěšným záchytem. Při kontrole řidiče osobního vozidla VW Passat jedoucího po silnici II/141 ve směru z Volar na Prachatice ukázal orientační test pozitivní výsledek na pervitin a marihuanu. Následnou osobní prohlídkou pak u něho nalezli 600 mg marihuany.
„Jen od března letošního roku do současné doby odhalili volarští policisté celkem 35 řidičů pod vlivem návykových látek. Ve 25 případech šlo o řidiče pod vlivem drog, devět jich jelo pod vlivem alkoholu,“ spočítala Joklová.