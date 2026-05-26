Na toto dítě odpovídat nebude. Kritizované testy škola zastavila i bez ministra

Rodinné zázemí, studijní motivace, ale i otázky ohledně pocitů smutku, sebepoškozování či myšlenek na smrt. Dotazník, který vyplňovali žáci pátých a devátých tříd základních škol na závěr plošných a povinných testů z češtiny a matematiky od České školní inspekce (ČŠI), vyvolal silnou odezvu rodičů.
Proti testům se hlasitě postavila i jejich část v Rudolfově na Českobudějovicku. Žáci je tam měli vyplňovat v pondělí, ředitel místní základní školy Ivo Schuster nakonec ale v neděli odpoledne rodiče informoval, že se testování neuskuteční.
„Stopnul jsem to, protože po Facebooku i od rodičů přes Bakaláře jsem dostával informace, že s testováním nesouhlasí. Mám tam i zprávy, že si nepřejí, aby na podobný styl otázek jejich děti odpovídaly,“ komentoval v pondělí ráno ředitel s tím, že raději celou věc prošetří a testování o dva či tři dny odloží, než aby ho pak rodiče konfrontovali. V té době čekal i na odpolední rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy.
Připomněl, že test od ČŠI musí udělat. „Pokud jsou tam takové otázky, tak i z lidského hlediska musím usoudit, že jsou velmi nešťastné a necitlivé. Máme ve škole i případ, kdy se mi ozvala jedna maminka, že si nedovede představit, že by na ně její dítě v současné době odpovídalo,“ dodal.
Ředitelova slova potvrdil také jeden z rodičů, jehož dítě školu navštěvuje. On sám nicméně patří mezi ty, kteří nastalou situaci nijak vážněji neřeší. Myslí si však, že otázky jsou podivné. „Deváťáci škrtají nevím, neumím, nemám, páťáci neví, na co se jich ptají,“ mínil.
Naopak testy už má za sebou například českokrumlovská Základní škola Linecká. Její ředitel Petr Požárek uvedl, že žáky testovali v minulém a předminulém týdnu, tedy hned na začátku období od 11. května do 5. června.
„O otázkách jsme v té době nevěděli, protože nás nenapadlo, že bychom měli kontrolovat testy připravené Českou školní inspekcí, která nám je nadřízená,“ řekl.
Ministr jednal s ústředním školním inspektorem
Požárek je zároveň šéfem jihočeské pobočky Asociace ředitelů základních škol, která v neděli k tématu vydala své stanovisko. Kromě otázek budila pochybnosti i technická připravenost systému. Někde se do něj nemohli připojit, jindy docházelo k výpadkům nebo chybnému zobrazování úloh.
Krumlovská škola se však těmto problémům vyhnula. „Koordinátor ICT testy včas stáhl, takže by to mělo být v pořádku,“ doplnil Požárek. Inspekce sama po prvním týdnu školám doporučila, aby si testové dávky dopředu stáhly a nepokračovaly v testování pouze přes webovou aplikaci. To situaci zlepšilo.
Obdobný postup zvolili i na ZŠ Fantova v Kaplici na Českokrumlovsku, kde v těchto dnech testování dokončovali. Podle ředitelky Jany Sieberové s tím žádné špatné zkušenosti nemají, učitelé museli jen páťákům například vysvětlovat, kdo je administrativní pracovník.
Sieberová navázala, že se nesetkávali ani s negativními ohlasy rodičů. „Od jedné maminky mi přišel dotaz, že by ráda nějakou zpětnou vazbu, že četla na internetu a sociálních sítích, že tam byly nějaké otázky osobního charakteru, jinak nic jiného k tomu nebylo,“ popsala.
Asociace zároveň dlouhodobě upozorňuje na problematickou motivaci deváťáků k účasti na testování v době po ukončení přijímacího řízení na střední školy. „Může to ovlivňovat vypovídací hodnotu získaných výsledků šetření,“ uvedla na webu.
Plaga v pondělí odpoledne jednal s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem, po němž chtěl vysvětlení. Nakonec testování zastavil, což dříve avizoval. Inspektor poděkoval školám za řešení problémů, omluvil se rodičům i žákům a uznal chyby v komunikaci.
„Šetření duševního zdraví je prospěšné a potřebné. Co se ale nepovedlo, je komunikace vstříc rodičům a školám. Nejenom tato komunikace, také technické problémy mě vedou k rozhodnutí zrušit plošné testování žáků,“ sdělil po schůzce Plaga. Zatloukal ho prý ujistil, že nehrozí ani únik dat.