Tisíce lidí přilákaly dny s rybáři v Třeboni. nahrazují zrušený výlov Rožmberka

Dny s třeboňskými rybáři si dnes na sádkách v Třeboni užily tisíce lidí. Akce nahrazuje výlov Rožmberku zrušený kvůli letošnímu extrémnímu suchu . Návštěvníci mohli ochutnat rybí speciality, projít si sádky při komentovaných prohlídkách nebo si vyzkoušet chytání pstruhů duhových. Stejný program si mohou lidé užít také v sobotu, kdy bude také den otevřených dveří ve Střední škole rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína. ČTK to řekl výrobní ředitel Rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
"Už od rána se sádky plnily davy lidí. Ráno začaly exkurze pro mateřské a základní školy, dorazili také tradiční návštěvníci, kteří každoročně jezdí na výlov Rožmberku," uvedl Kukačka. Slavnostní výlov největšího českého rybníka letos kvůli extrémnímu suchu nebude. V rybnících na Třeboňsku chybí více než polovina vody z celkového objemu 75 milionů metrů krychlových. Rybáři vodu z Rožmberku potřebují pro sádkování ryb před Vánocemi.
Část programu z výlovu se proto letos přesunula do sádek v Třeboni. Mezi oblíbené rybí speciality patří řízek třeboňských baštýřek, kapří hranolky či kapří tortilla. Zájemci mohli sledovat také přípravu netradičních pokrmů z kapra nebo ze pstruha.
Návštěvníci třeboňských sádek si mohou na akci vyzkoušet chytání pstruhů duhových. Pro nejmenší jsou připraveny soutěže a hry a také oblíbený bazének s živými rybami. Na programu jsou i komentované exkurze s rybářem či ukázky zpracování a kulinářské přípravy sladkovodních ryb. V prodejně pořídí zájemci čerstvé ryby, třeboňské kyselé rybí koule či dva druhy rybích paštik. Firma ENKI pro zájemce připravila biologickou laboratoř.
Rybářství Třeboň a.s. patří k nejvýznamnějším chovatelům sladkovodních ryb v České republice i v Evropě. Podíl na celkové produkci ryb v ČR tvoří zhruba 15 procent. Společnost hospodaří na 428 rybnících o celkové rozloze 8000 hektarů. V jejím vlastnictví je 1343 hektarů a zbývající plochu si firma pronajímá od měst, obcí a soukromých majitelů. Roční produkce ryb činí přibližně 2800 tun, z toho je 90 procent kapra a deset procent vedlejších druhů ryb, jako jsou lín, candát, štika, amur, tolstolobik, bílá ryba a okoun.