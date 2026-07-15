TJ Dražejov u Strakonic získal nové zázemí a tribunu za 15 milionů korun

Sportovci z Tělovýchovné jednoty Dražejov u Strakonic dnes získali nové šatny, zázemí a tribunu. Stavební práce si vyžádaly téměř 15 milionů korun. Strakonice na stavbu získaly dotaci šest milionů korun z krajského investičního fondu, sdělila ČTK mluvčí radnice Markéta Bučoková.
"Sportovní infrastruktura je investicí do budoucnosti. Kvalitní zázemí vytváří lepší podmínky nejen pro současné sportovce, ale především pro děti a mládež, které se sportu věnují," uvedla mluvčí. Výstavba zázemí začala loni v červenci.
Nové kabiny v Dražejově mají čtyři moderní šatny, zázemí pro trenéry a rozhodčí, místnost pro cvičení a posilování, garáž, sklad materiálu, tribunu pro více než 70 sedících diváků i venkovní terasu. Sportoviště má bezbariérový přístup, moderní zabezpečení, kamerový systém i požární signalizaci.
Sportovní oddíl v Dražejově byl založen v roce 1962. Hrálo se na travnatém hřišti, postupně přibyly kabiny, tenisový kurt a areál byl oplocen. V roce 2017 se fotbalové hřiště Na Virtě dočkalo rekonstrukce. Za 800.000 korun se upravil povrch hrací plochy a vybudováno bylo automatické zavlažování. Na úpravy přispěly město Strakonice a Jihočeský kraj.