Tradiční Velikonoční veselice v Jindřichově Hradci přivítá svátky jara

Tradiční Velikonoční veselice přivítá v sobotu 28. března svátky jara v minoritském klášteře v Jindřichově Hradci. Návštěvníky čeká slavnostní průvod městem, malování vajec i lidová hudba jarošovské krojové družiny. Program doplní Velikonoční jarmark a vystoupení Divadla Studna na náměstí Míru, řekla dnes ČTK Marcela Kozlová z Muzea Jindřichohradecka, které akci pořádá.
"Velikonoční veselice je pro nás krásnou příležitostí, jak propojit tradice, radost z příchodu jara a setkávání lidí všech generací. Moc nás těší, že se každoročně zapojují místní spolky i umělci a společně vytvářejí jedinečnou atmosféru," uvedla Kozlová. Slavnostní průvod vyjde 28. března v 9:30 od budovy muzea ve Štítného ulici a účastníci s řehtačkami jsou vítáni.
V čele procesí půjde dětský rytmický soubor Hakuna Matata následovaný nazdobeným Kraslicovníkem, tedy stromkem nazdobeným malovanými vejci. Průvod projde Panskou ulicí až na náměstí Míru, kde se představí členové Divadla Studna s pestrobarevnými okřídlenci na chůdách a Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou. Za doprovodu bubnů, zpěvu a tance pak bude Kraslicovník usazen na náměstí Míru.
V areálu minoritského kláštera ve Štítného ulici si mohou diváci užít celodenní program. Návštěvníci se mohou těšit na workshopy, ukázky tradičních řemesel a stánkový prodej. Po celý den bude vyhrávat flašinetář Jan Bondra, ve 14:30 vystoupí Cimbálová kapela Notečka.
Velikonoční veselici pořádá Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec, které na náměstí Míru připravilo Velikonoční jarmark. Zájemci si tam mohou koupit dekorace a pomlázky, zelené pivo i různé dobroty. Ve stánku města bude pro děti připraven velikonoční zajíček s balonky, malování na obličej i kreativní dílny pro malé i velké.