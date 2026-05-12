Operační středisko vyslalo své kolegy k nehodě před 12. hodinou. „Na místo vyjela posádka se záchranářem specialistou pro urgentní medicínu a vrtulník letecké záchranné služby,“ upozornil Vojtěch Míra, mluvčí jihočeských záchranářů.
Na nehodu je upozornili svědci, kteří na místě zastavili. Operátorka linky 155 je proto po telefonu vedla a oni zahájili asistovanou neodkladnou resuscitaci.
Při příjezdu záchranářů už tak byl muž mimo vozidlo, ale nadále v bezvědomí. „Posádka na ni navázala a zajistila u zraněného muže dýchací cesty. Po příletu vrtulníku pokračovala lékařka společně s posádkou v rozšířené resuscitaci, včetně podání léků a dvou defibrilačních výbojů,“ popsal mluvčí.
Ani přes čtyřicet minut trvající resuscitací se však u pacienta německé národnosti nepodařilo obnovit životní funkce a lékařka následně konstatovala jeho úmrtí.
Příčiny nehody zatím nejsou známé a policisté je dál vyšetřují. Není vyloučené, že nehodě předcházely zdravotní potíže staršího muže za volantem. Ve vozidle jel sám.