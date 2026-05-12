Řidiče po čelním nárazu do stromu oživovali čtyřicet minut, přesto zemřel

Autor: mrk
  15:52aktualizováno  15:52
Tragická dopravní nehoda se stala dnes před polednem nedaleko obce Drahov na Táborsku. Starší řidič v Dacii Sandero jel po silnici z Veselí nad Lužnicí směrem na Kardašovu Řečici, vyjel mimo vozovku a čelně narazil do stromu. Muži se snažili nejdříve pomoci svědci nehody, pak i záchranáři, ale oživit už se ho nepodařilo.
Řidič narazil čelně do stromu. | foto: Policie ČR

Operační středisko vyslalo své kolegy k nehodě před 12. hodinou. „Na místo vyjela posádka se záchranářem specialistou pro urgentní medicínu a vrtulník letecké záchranné služby,“ upozornil Vojtěch Míra, mluvčí jihočeských záchranářů.

Na nehodu je upozornili svědci, kteří na místě zastavili. Operátorka linky 155 je proto po telefonu vedla a oni zahájili asistovanou neodkladnou resuscitaci.

Při příjezdu záchranářů už tak byl muž mimo vozidlo, ale nadále v bezvědomí. „Posádka na ni navázala a zajistila u zraněného muže dýchací cesty. Po příletu vrtulníku pokračovala lékařka společně s posádkou v rozšířené resuscitaci, včetně podání léků a dvou defibrilačních výbojů,“ popsal mluvčí.

Ani přes čtyřicet minut trvající resuscitací se však u pacienta německé národnosti nepodařilo obnovit životní funkce a lékařka následně konstatovala jeho úmrtí.

Příčiny nehody zatím nejsou známé a policisté je dál vyšetřují. Není vyloučené, že nehodě předcházely zdravotní potíže staršího muže za volantem. Ve vozidle jel sám.

