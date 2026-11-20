V domovech pro seniory v Třeboni a Českých Velenicích na Jindřichohradecku se dnes otevřely přístavby za celkem 457 milionů korun. Kapacita vzrostla o 34 lůžek v Třeboni a o čtyři v Českých Velenicích a zvýšil se také komfort klientů. Na umístění v každém z jihočeských krajských zařízení čeká 15 až 20 akutních žadatelů. Zařízení pro seniory na jihu Čech mají kapacitu necelých 3800 lůžek, pětina připadá na domovy se zvláštním režimem. ČTK to dnes řekl David Hocke z kanceláře jihočeského hejtmana.
V kraji je nyní 32 domovů pro seniory a 18 domovů se zvláštním režimem. Z téměř 3800 lůžek připadá na zařízení zřizovaná krajem 41 procent a také 41 procent na domovy, které patří obcím. Lůžka v soukromých zařízeních tvoří 18 procent. Průměrnou čekací dobu kraj neeviduje. Řada zájemců podává žádosti do více zařízení současně nebo s velkým časovým předstihem.
"Otevření přístaveb v Třeboni a Českých Velenicích je dalším konkrétním krokem, kterým reagujeme na rostoucí potřebu pobytových sociálních služeb v Jihočeském kraji. Poptávka po těchto službách dlouhodobě převyšuje dostupné kapacity, a proto systematicky investujeme do jejich rozšiřování a modernizace," uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová (Naše Česko).
Přístavba Domova pro seniory v Třeboni rozšířila zařízení o 34 lůžek, převážně v jednolůžkových pokojích. Po dokončení se kapacita domova zvýšila ze 72 na 106 lůžek. Nové prostory byly navrženy tak, aby zajistily soukromí a pohodlí klientům a zaměstnancům zázemí pro poskytování sociálních služeb. Náklady na přístavbu dosáhly 214,3 milionu korun.
V Českých Velenicích přístavba zvýšila kapacitu domova o čtyři lůžka na celkových 70 míst. Díky rozložení lůžek mezi původní a novou budovu se také zvýšil komfort klientů. Stavba si vyžádala 242,9 milionu korun. "Věřím, že klienti budou v nových prostorách spokojeni a že se nám bude dařit vytvářet dobré podmínky také pro personál. Spokojený zaměstnanec znamená spokojeného klienta," řekla ředitelka domovů pro seniory v Třeboni a Českých Velenicích Renata Klufová.
Jihočeský kraj pravidelně sleduje počet akutních žadatelů v zařízeních, která zřizuje. "Z celkového počtu evidovaných žádostí připadá v průměru přibližně 15 až 20 akutních žadatelů na jedno zařízení domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem, kteří čekají na uvolnění vhodného místa," uvedl Hocke.