Krčínův dům v Třeboni je opět na prodej. Prázdný zůstává už skoro třicet let

Jan Jakovljevič
  11:12aktualizováno  11:12
Nevyšlo to napoprvé, tak to zkoušejí znovu. Třeboňští zastupitelé rozhodli, že Krčínův dům v těsné blízkosti zámku nabídnou opět k prodeji. Cena? Přes 11,1 milionu korun. Opozice naopak prosazovala pronájem.
Třeboňská radnice prodává Krčínův dům spojený s významnou osobností třeboňského rybníkářství, byť není jisté, zda v něm Krčín bydlel. | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Záměr s prodejem znamená tak trochu návrat v čase. Koncem loňského roku se totiž zdálo, že se dlouho opuštěné historické stavby poblíž třeboňského zámku konečně někdo ujme. Zájemce však včas nezaplatil a město prodej anulovalo.

„Dům je s krátkými přestávkami zhruba 30 let prázdný a chátrá. Byly tady různé radnice a nikdo si s tím nevěděl rady. My bychom byli rádi, aby se domu někdo ujal a zrekonstruoval ho,“ vysvětlil starosta Jan Váňa. Zmínil také, že nový majitel by dům mohl používat jen tak, jak mu umožní například územní plán či památkáři.

Opozice nicméně stále trvala na pronájmu namísto prodeje. „Třeboň nepatří mezi města, která potřebují finanční zdroje,“ pronesl Jiří Vopátek. Poukázal na to, že dům je spojený s významnou osobností třeboňského rybníkářství, byť není jisté, zda v něm Krčín bydlel.

Další z opozičních politiků Ondřej Zbudil připomněl situaci s budovou staré radnice, již město nejdřív prodalo a potom ji kupovalo zpět. „Teď máme potenciální využití reprezentované dvěma zájemci. Klidně se může stát, že i radnice dojde k tomu, že by chtěla ve vnitřním městě vytvořit nějakou aktivitu, k níž by se tento dům hodil,“ podotkl. To dříve vyřkl i Vopátek.

Váňa však reagoval, že záměr pronájmu vyhlásili už dvakrát a nikdo se nepřihlásil. Dodal, že nájemní smlouva by navíc byla komplikovaná i kvůli potřebě rekonstrukce domu či stanovení délky pronájmu.

Náklady na opravu by se pak odvíjely od potřeb nájemce. „Pro město to nemá smysl, protože je to nenávratná investice a my bychom se měli chovat jako řádní hospodáři,“ řekl.

Nápady zájemců o pronájem konkretizoval pro iDNES.cz v polovině dubna i opozičník Petr Kouba. Jeden by tam prý chtěl vystavovat obrazy malíře Františka Líbala či rybářské artefakty, druhý zamýšlel výstavu k Jakubu Krčínovi nebo rybníkářství a provozování menšího komunitního centra. To i podle Kouby ve městě chybí.

Proti prodeji se na zastupitelstvu vyslovili i někteří občané. Martin Cepák upozornil na to, že i pronájem představuje zisk a město si majetek zachová.

„Není nic snazšího než si zájemce vyslechnout, o dva měsíce později se sejít a říct si, že ty nájmy nám nevyhovují, pojďme do prodeje,“ namítal. Jiná občanka uvedla, že města se nezbavují domů, jejichž příběh se k nim váže.

Peníze z prodeje chce radnice využít na výstavbu nového bytového domu v Lázeňské ulici. Podle Váni by v něm mělo vzniknout 14 nových bytů o různých dispozicích. Pokud se městu prodej podaří a peníze získá, plánuje stavbu zahájit ještě letos s předpokládaným dokončením v příštím roce.

Na stejný účel má putovat i 15 milionů za prodej tří bytů v Husově ulici, který zastupitelé schválili. „O staré byty nemají nájemníci zájem, je tam složitější vytápění a parkování,“ popsal Váňa s tím, že soukromý vlastník si je může zrekonstruovat. Pokud zájemce nezaplatí včas, což se v minulosti stalo, uhradí smluvní stotisícovou pokutu.

Město minulé úterý otevíralo nabídky na zhotovitele stavby. Starosta krátce poté poodkryl, že jim dorazila pouze jedna ve výši 89 milionů korun bez daně. Maximální hodnota zakázky přitom činila 80 milionů s daní. Zadávací řízení tak zruší a budou hledat řešení. Nové podle Váni nemá nyní smysl vyhlašovat.

„Je to strašné. Kdybych vzal 110 milionů korun, což je přibližně částka s daní, a vydělil to 14 byty, tak mi to vychází průměrně 7,8 milionu za byt. To jsou nepřijatelné ceny,“ posteskl si minulý týden starosta. Vzpomněl i argumenty opozice, že město peníze za Krčínův dům nepotřebuje.

Krčínův dům není shodou okolností jedinou prodávanou historickou stavbou ve stejnojmenné ulici. Prakticky přímo naproti stojí dvojice budov, konkrétně bývalá synagoga a židovská škola.

Váňa upřesnil, že nepatří městu, nýbrž Židovské obci. Požadovaná cena činí 12,5 milionu korun. Budovy jsou podle inzerátu určené k rekonstrukci a mají platné stavební povolení k přestavbě na apartmánový dům.

