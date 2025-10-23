Tragická nehoda u Třeboně. Mladý řidič nezvládl řízení a rozdrtil auto o strom

Autor: iDNES.cz, ČTK, khr
  19:12
Při dopravní nehodě u Třeboně na Jindřichohradecku zahynul odpoledne dvaadvacetiletý řidič. S autem vyjel mimo silnici a narazil do stromu.
U Třeboně narazilo auto do stromu, řidič zemřel. (23. října 2025)

Nehoda se stala poblíž obce Majdalena. Podle prvotních informací jel řidič zřejmě příliš rychle a vůz nezvládl. Podle fotek dodaných hasiči se auto při nárazu prakticky sešrotovalo.

U nehody zasahovala lékařská posádka z Třeboně a záchranářský tým ze Suchdola nad Lužnicí.

„V osobním vozidle se nacházel zaklíněný mladý muž, bohužel již bez známek života. Zemřel na zranění neslučitelná se životem a zasahující lékař tak mohl pouze konstatovat jeho smrt,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Silnice I/24 z Třeboně na hraniční přechod Halámky je kvůli tragické nehodě uzavřena, uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Při dopravních nehodách na jihočeských silnicích zemřelo od začátku roku 39 lidí.

