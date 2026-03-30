Třeboň prodá staré byty a postaví nový bytový dům za 80 milionů korun

Třeboň na Jindřichohradecku postaví bytový dům v Lázeňské ulici se 14 byty. Stavba čtyřpodlažního objektu se sklepy si vyžádá zhruba 80 milionů korun. V současnosti město hledá ve výběrovém řízení zhotovitele stavby. Radnice ji chce financovat také z prodeje starých městských bytů, řekl ČTK starosta Jan Váňa (ODS).
"V Třeboni je situace taková, že máme poměrně hodně starých bytů. Ty bychom rádi prodali a z těch utržených peněz bychom obnovili bytový fond. Když to přepočteme na podlahovou plochu, nedostaneme se na lepší cenu než developeři. Ale obnova bytového fondu má smysl," uvedl Váňa. Začátek stavby je naplánovaný na červenec, ale bude záviset také na průběhu stavby vedlejšího bytového domu Nová Cihelna, kterou buduje soukromý investor.
Městský bytový dům bude čtyřpodlažní a částečně podsklepený s výtahem. V suterénu jsou společně se sklepními kójemi plánovány technické místnosti a plynová kotelna. V části vstupních prostor bude kolárna, kočárkárna a skladová a úklidová místnost. Bytový dům nabídne byty od velikosti 1+kk do 3+kk, ve čtvrtém patře navíc s terasou.
Nájemce bytů bude Třeboň hledat obálkovou metodou. "A pochopitelně jedna z podmínek bude, aby se nájemníci přihlásili k trvalému pobytu v Třeboni, protože to znamená také daňové výnosy," uvedl starosta.
V Třeboni letos vznikne také 17 bytů pro zaměstnance Slatinných lázní Třeboň, které patří městu. Budou v nástavbě budovy G Lázeňského domu Aurora. Celkové náklady kvůli složitému technickému řešení budovy přesáhnou 113 milionů korun. Lázně jsou s 560 pracovníky největším zaměstnavatelem ve městě. Nové byty mají zaměstnancům ulevit od dojíždění či drahých nájmů.