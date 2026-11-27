Andělé zahájí v sobotu advent v Třeboni na Jindřichohradecku. Adventní trh nabídne návštěvníkům inspiraci na vánoční dárky. Andělský zvonkový průvod projde historickým centrem k vánočnímu stromu. Na zájemce čeká také speciální andělská prohlídka města. Děti budou moct poslat svá vánoční přání prostřednictvím Ježíškovy pošty a představí se také andělé na chůdách, kteří se připojí i do odpoledního průvodu. V tiskové zprávě o tom informovalo Turistické informační centrum města Třeboně.
Nejočekávanějším okamžikem akce Třeboň plná andělů bude tradiční andělský zvonkový průvod, který vyjde v 17:00 z velkého zámeckého nádvoří. Jeho trasa povede přes Žižkovo náměstí a ulicí Petra Voka na Masarykovo náměstí. Věž staré radnice se promění v Nebeskou věž s kvízem, za jehož vyplnění dostanou účastníci drobné dárky. V Divadle J. K. Tyla bude připravené zdobení a prodej adventních věnců na podporu Charity Třeboň. V 15:00 se děti mohou těšit na výpravnou pohádku S čerty nejsou žádné žerty.
Dům Štěpánka Netolického nabídne andělské tvůrčí dílny, na kterých si děti vyrobí do průvodu své vlastní svatozáře, a workshopy výrobků z křišťálové pryskyřice. V Domě přírody Třeboňska si zájemci vyrobí lojové koule či ozobávací ptačí houpačky.
První prosincový víkend se mohou návštěvníci třeboňského zámku těšit na Adventní zámecké trhy. V sobotu i v neděli zaplní velké nádvoří prodejci řemeslných výrobků. V zámeckém sklepení budou na děti čekat čerti, na nádvoří pekelný povoz s čerty a andělem. Návštěvníci se budou moci také vyfotografovat s živými sovami. V prostorách zámku bude oba dny přístupná výstava Pohádkový svět loutek. V době trhů budou na zámku přístupná vánočně vyzdobená schwarzenberská apartmá.
O víkendu 12. a 13. prosince zámek uspořádá kostýmované prohlídky Knížecí Vánoce. Akce připomene dobu, kdy se členové schwarzenberské rodiny sjížděli na třeboňský zámek ke společnému slavení vánočních svátků.