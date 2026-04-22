Třeboňská Galerie 105 otevírá sezonu multimediální instalací Synergie bezčasí

Třeboňská Galerie 105 zahájí letošní sezonu výstavou nejmladší generace umělců. Libuše Kopůncová a Jan Schulz představí společný projekt Synergie bezčasí, využívající surové materiály - dřevo a vlnu. Vernisáž multimediální instalace se uskuteční ve čtvrtek 7. května v 17:00. Výstavu doprovodí také komentované prohlídky a dílny dřevořezby a práce s plstí, informovala dnes novináře kurátorka galerie Lucie Kukačková.
Objekty a textilní struktury vytvářejí v Synergii bezčasí prostor pro zastavení a zamyšlení. "Libuše Kopůncová a Jan Schulz přinášejí do Stopětky silnou výpověď nejmladší umělecké generace o tom, co znamená tvořit v dnešním zrychleném světě. Jejich multimediální instalace je záznamem tvůrčího procesu, během kterého fyzicky i časově náročné opracování dřeva a vlny dává vzniknout nové organické krajině," uvedla Kukačková.
V pátek 22. května v 17:00 provede výstavou při komentované prohlídce návštěvníky sám Schulz. V sobotu 13. června ve 14:00 na společnou komentovanou prohlídku obou autorů naváže workshop dřevořezby a plstění. Každý návštěvník tak dostane možnost zanechat v prostoru vlastní stopu a stát se součástí proměňující se instalace. Její součástí bude také videozáznam z přípravy expozice.
Schulz je absolventem brněnské Fakulty výtvarných umění VUT. Jeho tvorba se pohybuje na pomezí obrazu a objektu. Zabývá se dřevořezbou. Inspiraci pro svou práci nejčastěji čerpá ze středověké sakrální výzdoby, ke které přidává kontext aktuální společenské situace. Kopůncová je vizuální umělkyně a performerka, jejíž tvorba je na pomezí instalace, videoperformance a scénografie. Ve svých dílech zkoumá vztah těla, malby, prostoru a zvuku. Vytváří atmosférické světy, v nichž se divák stává aktivní součástí dění.