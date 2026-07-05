Třeboňská nocturna nabídnou premiéry, filmové melodie i operní galavečer

Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna od 7. do 11. července nabídne světové premiéry, hollywoodské melodie i operní galavečer. Letošní 23. ročník pětidenní přehlídky klasické hudby přivede do historických kulis jihočeské Třeboně české i zahraniční interprety. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty v zámecké konírně, divadle, kostele sv. Jiljí i na večery pod širým nebem na nádvoří městského úřadu. ČTK o tom informovala Šárka Vlnasová z produkce festivalu.
Všechny koncerty začínají v 19:30. Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční 7. července v zámecké konírně, kde se představí rakouská violoncellistka Alexandra Kahrerová. Během večera zazní Mozartova či Haydnova díla. “Druhý festivalový večer v Divadle J. K. Tyla bude patřit výrazné osobnosti nastupující generace, kontrabasistovi a dirigentovi Indimu Stivínovi a souboru Collegium Stivinum,” uvedla Vlnasová. Koncert přinese nejen klasický repertoár, ale také očekávanou světovou premiéru skladby, kterou Indi Stivín napsal přímo pro Třeboňská nocturna.
Kostel sv. Jiljí přivítá ve čtvrtek 9. července projekt s názvem Bach & Sons. Skladby Johanna Sebastiana. Bacha a jeho následovníků přednesou slovenská kytaristka Miriam Rodriguez Brüllová, varhaník Pavel Svoboda a houslista Milan Al-Ashhab. Součástí večera bude také druhá světová premiéra pro kytaru a housle z pera slovenského skladatele Luboše Bernátha. Pátek 10. července přenese festival na nádvoří Městského úřadu Třeboň. Populární Janoska Ensemble zde představí večer plný filmových melodií.
Festival vyvrcholí Poctou Emě Destinnové v sobotu 11. července, diváci se mohou těšit na velký operní galavečer na nádvoří městského úřadu. Vystoupí přední slovenská sopranistka Adriana Kučerová a barytonista Theodor Šimáček. Sólisty doprovodí Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Závěrečný večer přinese třetí světovou premiéru letošního festivalu. V podání orchestru zazní nová skladba Lukáše Sommera s příhodným názvem Švihák lázeňský.