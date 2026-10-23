Třeboňští loutkáři získají soubor loutek z období první republiky

Třeboňští loutkáři, jejichž tradice sahá do roku 1924, získají soubor loutek z období první republiky. Město je přijalo od soukromého dárce a věnuje peníze na obnovu vzácného domácího loutkového divadla. Soubor zahrnuje 26 loutek o výšce zhruba 20 centimetrů, sadu původních kulis a náhradní díly, sdělila ČTK Hana Burešová z třeboňské radnice.
"Tehdy vznikala takzvaná rodinná loutková divadla. Firmy je vyráběly sériově a nakladatelství k nim vydávala hry, podle kterých pak rodiny doma hrály divadlo dětem. Byly hry také pro dospělé. Zajišťovalo to domácí zábavu v dobách, kdy nebyl internet a televize," řekl ČTK principál souboru a restaurátor loutek Augustin Kotil. Sádrové hlavičky loutek se vyráběly také podle návrhů renomovaných umělců, mezi něž patřil Mikoláš Aleš či později Jiří Trnka.
Loutky zůstanou v majetku města, ale starat se o ně bude Spolek třeboňského loutkového divadla. Restaurování jedné loutky bude stát od 500 do 1000 korun a po jejich obnově je chtějí divadelníci vystavit ve vestibulu před loutkovým divadlem. Přírůstek doplní sbírku loutkářského spolku, který v současnosti pečuje o téměř 300 historických loutek.
Soubor se účastní loutkářských soutěží a často vyjíždí do okolních měst a vsí. V současné době má 25 členů, kteří v divadle tráví volný čas bez nároku na odměnu. Malují kulisy, pomáhají s opravou loutek a pečlivě nacvičují nové pohádky pro děti. Soubor pravidelně hraje v prostorách Loutkového divadla v budově Divadla J. K. Tyla na Masarykově náměstí.