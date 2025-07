Bývalý vynikající volejbalista a respektovaný mládežnický trenér Vojtěch Zach si pozici trenéra prvního týmu už úspěšně vyzkoušel během sezony 2022/23. Tehdy v průběhu neúspěšně rozehrané sezony nahradil Reného Dvořáka a v roli hlavního trenéra dovedl Jihostroj až do finále extraligy. Jednalo se o záskok, nyní se Zach přesouvá k A-týmu napevno. Bude pravou rukou hlavního kouče Zdeňka Šmejkala a zároveň také vedoucím týmu.

„Vojta u mládeže opouští hlavně provozně-administrativní agendu, nicméně stále bude působit v roli hlavního klubového metodika a společně budeme i nadále řešit personální a ekonomické nastavení a dohlížet na směřování mládežnické složky klubu. Trenérsky zůstane aktivní u skupiny hráčů, kteří studují na našem partnerském sportovním Gymnáziu Česká,“ upřesňuje novou Zachovu roli generální manažer klubu Robert Mifka.

„Je to pro mě výzva a kariérní posun. Nadále budu mít přesah do mládežnického volejbalu, který bedlivě sleduji. Jedním z mých hlavních úkolů bude specializovat se na přechod našich nejnadějnějších mladých hráčů do A-týmu. Chceme jim věnovat adekvátní péči, aby na sobě i ve specifickém režimu A-týmu mohli neustále individuálně pracovat,“ těší se na svou novou roli 44letý Vojtěch Zach.

Trenérský tým vedený hlavním koučem Zdeňkem Šmejkalem dozná i dalších změn. Kromě Vojtěcha Zacha se budou u A-týmu objevovat ještě další tři asistenti trenéra. Kromě dosavadních Petra Kohouta a Jana Suchého to bude i Petr Michálek, který po dlouhých sedmnácti sezonách ukončil hráčskou kariéru.

Všichni tři budou mít své klíčové trenérské pozice v klubové mládeži u dorosteneckých týmů a prvoligového týmu mužů.

Složení realizačního týmu pro sezonu 2025/26 Hlavní trenér: Zdeněk Šmejkal

Druhý trenér a vedoucí týmu: Vojtěch Zach

Asistent trenéra: Petr Michálek

Asistent trenéra: Ing. Jan Suchý

Asistent trenéra: Petr Kohout

Kondiční trenér: Jan Schönbauer

Videotrenér a statistik: Ing. Adam Šimonek

Videotrenérka a statistička: Adéla Vienerová

Masér a kustod: Filip Hoch

Fyzioterapeutka: Mgr. Andrea Veselá

Lékař: MUDr. Martin Scheichl

Lékař: MUDr. Zbyněk Tříska

Českobudějovický tým pro sezonu 2025/26 je kompletní. Poslední posilou se stává Argentinec Leandro Calvo. Pětadvacetiletý smečař přichází s vizitkou jednoho z nejlepších hráčů španělské Superligy na přihrávce, v útoku, obraně i na servisu.

Už dřívě Jihostroj posílil brazilský smečař Joao Franck a před ním ještě finská útoční síla na univerzálu Samuli Kaislasalo.