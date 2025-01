V Jindřichově Hradci chtějí stavět tréninkovou halu, současná klubům nestačí

Nový tréninkový sál nabídne plánovaná přístavba městské sportovní haly v Jindřichově Hradci. Rozšíření komplexu v ulici U Stadionu si vyžádá 154 milionů korun. Městský rozpočet ale tolik nezatíží, většinu nákladů mají pokrýt dotace.

Kluby, které halu využívají, se už nestíhají střídat, aby v ní hrály své zápasy a ještě trénovaly. Budova se proto rozšíří u východního průčelí v místech, kde stávala kotelna. Nová palubovka slibuje rozměry 22 na 44 metrů i s výběhovými plochami. Součástí bude tribuna se 70 místy.

„Při přípravě koncepce jsme oslovili házenkáře, volejbalisty i florbalisty, aby byl projekt v souladu se sportovními svazy. Přístavba je koncipovaná jako tréninková hala, což ale neznamená, že by se tam nemohly konat i zápasy,“ řekl hradecký zastupitel Jaromír Kopřiva.

Zakázka je zadaná stylem design and build, který je pro město novinkou. Vítězná firma přístavbu naprojektuje a rovnou i postaví. „Rada města schválila zadání zakázky pražské firmě Metrostav DIZ za cenu 153,7 milionu korun bez DPH,“ uvedl starosta Michal Kozár.

S financováním mají pomoci Národní sportovní agentura a Jihočeský kraj. „Snažíme se o dvě dotace s tím, že stále můžeme od projektu upustit. V případě, že uspějeme alespoň u jedné žádosti, zahájíme stavbu,“ sdělil Kozár.

Město podle dotačních podmínek zaplatí 30 procent ceny. „V souvislosti s touto akcí byla uzavřena smlouva o dílo se společností G-Project, jejímž předmětem je zpracování žádosti o dotaci včetně příloh,“ doplnila mluvčí radnice Karolína Bartošková.

Radnice má finanční rezervy

Jindřichohradecký rozpočet pro příští rok předpokládá příjmy ve výši 1,13 miliardy korun a výdaje 1,91 miliardy. Schodek pokryje zčásti dlouhodobý finanční úvěr a také rezervy. Radnice má na účtech k dispozici více než 670 milionů.

„Mezi největší investice, které se přesouvají již z letošního roku, patří obnova zámeckého pivovaru, modernizace čistírny odpadních vod a dále budeme pokračovat v rekonstrukci ulice 28. října,“ vyjmenoval starosta.

Jen do prvních dvou vyjmenovaných akcí by příští rok mělo zamířit více než 700 milionů. Ovlivnil to fakt, že z různých důvodů se hrazení velké části investic přesunulo z letoška do roku 2025.

Tábor staví druhé kluziště

Na nová či kompletně opravená se mohou těšit i na dalších místech. Jedním z nich je táborská SŠ obchodu, služeb a řemesel, kde má sportovní areál nejlepší roky dávno za sebou.

„Jednotlivé plochy projdou razantní proměnou. Fotbalové hřiště bude mít parametry pro divizní týmy a předpokládáme, že na něm budou moci trénovat hráči Táborska nebo Meteoru. Dostane umělý povrch, ale budeme ho také muset trochu zvětšit,“ vyjmenoval už dříve ředitel školy Radek Cícha.

Rekonstrukce počítá i s tribunou pro 400 diváků. Proměnou projde multifunkční hřiště pro basket, volejbal či házenou. S rekonstrukcí pomohou peníze z krajského rozpočtu, na příští rok je tam připravených skoro 35 milionů. Kompletně hotovo by mělo být v roce 2026.

Ještě do konce roku 2025 by se mělo začít sportovat v nové multifunkční hale v Dačicích na Jindřichohradecku. Tam zrekonstruují a rozšíří současnou tělocvičnu při SŠ technické a obchodní. I tady je hlavním investorem Jihočeský kraj, který má teď na proměnu v rozpočtu přes 100 milionů, ale vše bude stát ještě o desítky milionů více.

A za necelý rok vyjedou bruslaři na druhou ledovou plochu v Táboře, kterou staví vedle současného zimního stadionu. Do zakázky za 158 milionů korun město investuje 19 milionů, Národní sportovní agentura 111 milionů a kraj prostřednictvím svého fondu 28 milionů.

Obří investicí pak je projekt Centra míčových sportů, které vyroste u budějovického výstaviště za dvě miliardy do roku 2028.