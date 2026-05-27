Urážel mladou sudí, zkusí si její práci. Trenér žáků zná kompletní balíček trestů

Pavel Kortus
  16:22aktualizováno  16:22
Stopka na dvanáct zápasů, finanční postih a k tomu ještě jeden trest. Asistent trenéra píseckých žáků Filip Šťastný si jako postih za své nevhodné chování vůči mladé rozhodčí vyzkouší, jaké je to být fotbalový sudí. Než mu vyprší zákaz činnosti, minimálně jednou odpíská zápas v okresních soutěžích mužů nebo mládeže.

Momentka z amatérského fotbalu. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Vulgárně kritizoval výkon teprve sedmnáctileté rozhodčí při utkání druhé ligy žáků. Teď si sám vyzkouší, jak náročnou práci fotbaloví rozhodčí mají. Asistent písecké U12 Filip Šťastný už zná kompletní balíček trestů za své nevhodné chování při utkání s pražským Motorletem v polovině května.

Už dříve rozhodla disciplinární komise Řídící komise Čechy, kam soutěž spadá, o stopce na dvanáct zápasů a pokutě tří tisíc korun k tomu. Mateřský klub přidal finanční postih a navíc ještě jeden trest, lze ho označit za výchovný. Fotbalový zápas si zkusí z opačné strany, než na jakou je z pozice trenéra či hráče nižších soutěží zvyklý.

„Bude hlavním rozhodčím při jednom utkání okresní soutěže, a to bez nároku na honorář,“ popsal FC Písek v prohlášení.

Zatím není jisté, které utkání to bude, kolik jich Šťastný odpíská a v jaké soutěži.

„Jsem spíš pro to, aby odpískal utkání mládeže, a nemusí být jen jedno. V ligách dospělých se hraje o záchranu, kvůli reorganizaci padá hodně týmů, a tak by nebylo ideální, aby v závěru sezony nezkušený rozhodčí ovlivnil pořadí,“ řekl pro iDNES.cz Josef Košatka, předseda okresního fotbalového svazu na Písecku.

Část zápisu s popisem chování píseckého trenéra (20. května 2026).

S postihem pro asistenta každopádně souhlasí. „Myslím, že to je přijatelné řešení. Podívá se na fotbal z druhé strany, než jen z lavičky. Pozná, co zažívá rozhodčí při zápase. Z vlastní zkušenosti vím, že není lehké odpískat ani duel žáků. S vedením Písku jsme se na tom shodli,“ dodal.

Pokud by se nenašel vhodný zápas pro delegaci ve zbytku letošního ročníku, Šťastný verdiktu neujde. Vybere se mu utkání v úvodu nové sezony, než mu vyprší trest od disciplinární komise.

Jak zajistit, aby pískal legálně

Ještě je třeba najít legální cestu, jak trenérovi řízení zápasu umožnit. Za normálních okolností by musel projít řádným školením. Z minulosti však lze čerpat zkušenosti, jak na to. Před pár lety si při náboru nových rozhodčích zkusili jejich pozici třeba fotbalový útočník Jan Koller nebo hokejový brankář Jakub Kovář.

„Komise rozhodčích je také zkráceně proškolila. Dostali kompletní vybavení a jsou u zápasu s nimi i klasičtí rozhodčí, aby vše bylo tak, jak má. V tomhle případě to bude podobné,“ naznačil předseda svazu.

K incidentu se vyjádřil také Jiří Malý, předseda okresního svazu na Českobudějovicku a také člen komise rozhodčích. „Jsem rád, že klub dodržel slib, že trenéra potrestá. Oceňuji, že si fotbal vyzkouší také z druhé strany,“ potvrdil.

Klub tvrdí, že kouč nikoho neurážel

Písecký klub se na dotaz iDNES.cz od chování trenéra Šťastného ihned distancoval. I ve středečním prohlášení uvedl, že s ním nesouhlasí. Rozporoval však, že by asistent kouče sedmnáctiletou rozhodčí sprostě urážel či jí vyhrožoval. „Z audiovizuálního záznamu nic takového zaznamenáno nebylo,“ oznámil.

Podle zápisu o utkání však obě žluté karty dostal v 85. minutě. „Ještě jednou tu budeš a už se tu neobjevíš,“ vzkázal mladé sudí, kterou znal už z minulosti. „Už tu nebudeš,“ křičel dál, a tak ho rozhodčí vyloučila. „Už včera jsem říkal, že to zk**víš, ty krá*o, to sis pomohla,“ stojí v kompletním znění zápisu.

Šťastný se za své chování už v minulém týdnu veřejně omluvil. Telefonoval s omluvou také rozhodčí. „Mrzí mě, co se stalo. Moje chování bylo neakceptovatelné. Přijmu jakýkoliv trest,“ řekl čtyřiatřicetiletý trenér pro iDNES.cz.

