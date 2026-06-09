Obviněný starší muž z Českobudějovicka podle kriminalistů letos v únoru pověřil svého známého, aby najal dalšího člověka, který žhářský útok provede.
Najatý žhář skutečně v noci na 25. února rozbil sklo zaparkovaného vozidla značky Hyundai, nastříkal dovnitř tekutý podpalovač a vše zapálil. Následný požár zničil auto, poškodil vedle zaparkovaný další vůz a přívěsný vozík.
„Dnes obviněný muž měl navíc jednomu z již dříve obviněných mužů poskytnout po činu peníze, aby před policií křivě vypovídal, aby se tak druhý obviněný vyhnul trestu,“ uvedl v úterý jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
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Dodal, že navíc dalšímu muži poskytl peníze opět proto, aby křivě vypovídal. „Pravděpodobně pro svedení podezření na samotného poškozeného, že si měl nechat sám vozidla takto jím poškodit,“ doplnil Matzner a dodal, že kriminalistům při vyšetřování pomohla odměna 200 tisíc korun slíbená představiteli města. Ta totiž nalákala důležitého svědka.
Kriminalisté muže viní ze zorganizování či zosnování trestného činu poškození cizí věci ve formě účastenství, ale také z přečinu nadržování a přečinu maření spravedlnosti.
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„V případu je tedy opět o něco jasněji, nicméně skutečné motivy posledního obviněného jsou zatím kriminalistům nejasné, k případu totiž nevypovídal,“ sdělil mluvčí s tím, že je také stále možné, že existuje další člověk, se kterým policisté ještě nemluvili a který má případná další svědectví. „Kdokoliv tak může kriminalisty kontaktovat,“ uzavřel Matzner.