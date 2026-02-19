Česká baseballová reprezentace odletěla do Japonska již ve čtvrtek, přestože samotný turnaj začíná 5. března. Národní tým čeká sedm přípravných utkání proti japonským profesionálním týmům.
Skupinová fáze se odehraje v Tokiu, kde se Česko postupně utká s reprezentacemi Japonska, Austrálie, Jižní Korea a Tchaj-wanu. Do další fáze turnaje postupují dva nejlepší týmy ze skupiny.
Papírově jde o jednu z nejsilnějších skupin turnaje, kde proti českému týmu nastoupí hráči z elitní americké MLB a japonské NPB , kteří patří mezi nejlépe placené sportovce světa.
Martin Mužík: Tři roky přípravy a role kapitána
Kapitán české reprezentace Martin Mužík se na turnaj připravuje systematicky již tři roky.
„Na přípravě na World Baseball Classic pracujeme dlouhodobě. Věřím, že jsme jako tým připraveni. Bude to obrovská zkušenost poměřit síly s nejlepšími baseballisty světa – hráči, kteří hrají MLB a vydělávají miliony dolarů. Je to trochu příběh Davida a Goliáše, ale právě takové výzvy nás posouvají dál,“ říká Martin Mužík.
Marek Minařík: Návrat po zranění
Silný příběh píše také nadhazovač Marek Minařík. Na minulém World Baseball Classic uzavíral historický zápas proti Číně, který český tým vyhrál a díky němuž se udržel mezi elitou světového baseballu.
Následně však přišlo zranění ruky a náročné období rekonvalescence. Po třech letech se nyní vrací zpět na nadhazovací kopec – symbolicky opět na světové scéně.
„Minulé WBC pro mě bylo obrovským zážitkem. Zavřít takový zápas proti Číně byl jeden z nejsilnějších momentů kariéry. Po zranění si člověk uvědomí, jak je zdraví důležité. Teď se hlavně těším, že budu znovu stát na kopci v Japonsku. Chci být zdravý a podat co nejlepší výkon pro tým,“ říká Marek Minařík.
Martin Zelenka: První zkušenost na světové scéně
Pro Martina Zelenku půjde o vůbec první zkušenost na turnaji World Baseball Classic. Do Hluboké přišel letošní sezonu na hostování, minulý ročník odehrál v extralize za Třebíč Nuclears a je původně hráčem Tempa Praha.
„Pro mě je to obrovská zkušenost. World Baseball Classic sledujete roky jako fanoušek a najednou jste jeho součástí. Jsem vděčný za příležitost být u toho a udělám maximum, abych týmu pomohl,“ říká Martin Zelenka.
Turnaj organizovaný Major League Baseball patří k absolutní špičce světového sportu. Českou reprezentaci čeká papírově nejsilnější skupina, ve které se utká s Japonskem, Austrálií, Jižní Koreou a Tchaj-wanem.
Zápas s Japonskem je již vyprodaný a na stadionu se očekává více než 45 000 fanoušků. Český tým tak nastoupí před jednou z největších baseballových kulis na světě.
Do Japonska se chystá i početná skupina českých fanoušků, mezi nimi také příznivci z Hluboké nad Vltavou.
„Jsem na všechny kluky nesmírně hrdý. Reprezentují Českou republiku, náš klub i Hlubokou nad Vltavou. Je to obrovský moment nejen pro ně, ale pro celý hlubocký baseball. Věřím, že jim bude držet palce celé město. Hrát proti největším hvězdám světového baseballu před vyprodaným stadionem v Tokiu je něco, co si před pár lety málokdo dokázal představit,“ říká předseda klubu David Šťastný.