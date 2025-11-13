„Je to úžasné, že Šumava je jedním z velmi mála míst střední Evropy mimo Alpy, kde dokáže přežívat prosperující populace tohoto vzácného druhu,“ potěšilo ředitel národního parku Pavla Hubeného.
Správa parku se už řadu let snaží vytvářet co nevhodnější podmínky pro jeho přežití a populační růst. „Na odumřelé stromy, v území, které ponecháváme přírodě, totiž není vázaný pouze trnoštítec horský, ale další druhy brouků, hub i ptáků,“ vysvětlil.
První záznamy o trnoštítci horském na Šumavě se objevují už v roce 1898 z oblasti Trojmezné a pak v průběhu celého 20. století. Pokaždé však šlo o několik jedinců. Před prvním cíleným monitoringem v roce 2023 bylo po roce 2020 známo pouze osm nálezů tohoto brouka z čeledi tesaříkovitých.
Vzácný brouk se zabydlel na Šumavě, při sčítání ho lákali na samičí feromon
Před dvěma lety pak entomologové potvrdili dvě desítky šumavských lokalit, na nichž brouk žije. „Letošní výsledky jsou podobně povzbudivé. Na třinácti lokalitách jsme odchytili 80 brouků. Trnoštítce jsme nalezli na pěti nových místech, na šesti původních se nám jeho výskyt nepodařilo potvrdit,“ popsal Lukáš Drag z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR.
Zároveň upozornil, že letošnímu monitoringu, který se konal od poloviny července do poloviny srpna, nepřálo počasí, což je pro monitoring takového druhu zásadní omezení.
Entomologové se navíc radovali z odchyceného počtu brouků na dvou lokalitách nedaleko Stožce a v Jezerním luhu. V prvním případě odchytili 16 trnoštítců, což bylo o čtyři více než při monitoringu na stejném místě před dvěma lety. Na druhé lokalitě odchytili dokonce 48 jedinců, což byl skoro dvojnásobek brouků oproti roku 2023.
„Zdá se, že na těchto dvou lokalitách se trnoštítcům daří už delší dobu. Nacházejí zde dostatek vhodného biotopu a jejich populace v současnosti vypadá stabilně,“ vysvětlila entomoložka Správy NP Šumava Lucie Ambrožová.
Broukům se na Šumavě daří, odborníci objevili další dva vzácné druhy
Při monitoringu vědci opět využili nárazových pastí s feromonem, ve kterých odchycené jedince označili a vypustili zpět o 100 až 400 metrů dále od pastí. Tím zkoumali, jak daleko se trnoštítci dokážou aktivně přesouvat.
V národním parku Bavorský les, který na německé straně sousedí se Šumavou, vědci při monitoringu objevili 35 lokalit, na nichž se trnoštítec objevuje. Vzácný brouk se nejčastěji nachází v tlejících souších, pařezech, nebo ležících kmenech smrků a borovic.