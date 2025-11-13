Vzácný brouk na Šumavě prospívá, těší vědce. Letošní pozorování kazilo počasí

Autor: ČTK, khr
  11:32aktualizováno  11:32
Na Šumavě se daří vzácnému brouku trnoštítci horskému. Potvrdil to letošní výzkum vědců. Brouk o velikosti až 3,5 centimetru žije po celém území národního parku od Nové Pece na Prachaticku po Železnou Rudu na Klatovsku. Po roce 2020 bylo na Šumavě známo pouze osm nálezů tohoto brouka.
Fotogalerie4

Trnoštítec horský se nejčastěji nachází v tlejících souších, pařezech, nebo ležících kmenech smrků a borovic. | foto:  Štěpán Rosenkranz

„Je to úžasné, že Šumava je jedním z velmi mála míst střední Evropy mimo Alpy, kde dokáže přežívat prosperující populace tohoto vzácného druhu,“ potěšilo ředitel národního parku Pavla Hubeného.

Správa parku se už řadu let snaží vytvářet co nevhodnější podmínky pro jeho přežití a populační růst. „Na odumřelé stromy, v území, které ponecháváme přírodě, totiž není vázaný pouze trnoštítec horský, ale další druhy brouků, hub i ptáků,“ vysvětlil.

První záznamy o trnoštítci horském na Šumavě se objevují už v roce 1898 z oblasti Trojmezné a pak v průběhu celého 20. století. Pokaždé však šlo o několik jedinců. Před prvním cíleným monitoringem v roce 2023 bylo po roce 2020 známo pouze osm nálezů tohoto brouka z čeledi tesaříkovitých.

Vzácný brouk se zabydlel na Šumavě, při sčítání ho lákali na samičí feromon

Před dvěma lety pak entomologové potvrdili dvě desítky šumavských lokalit, na nichž brouk žije. „Letošní výsledky jsou podobně povzbudivé. Na třinácti lokalitách jsme odchytili 80 brouků. Trnoštítce jsme nalezli na pěti nových místech, na šesti původních se nám jeho výskyt nepodařilo potvrdit,“ popsal Lukáš Drag z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR.

Zároveň upozornil, že letošnímu monitoringu, který se konal od poloviny července do poloviny srpna, nepřálo počasí, což je pro monitoring takového druhu zásadní omezení.

Trnoštítec horský se nejčastěji nachází v tlejících souších, pařezech, nebo ležících kmenech smrků a borovic.
První záznamy o trnoštítci horském na Šumavě se objevují už v roce 1898.
Odchycené jedince vědci označili a vypustili zpět o 100 až 400 metrů dále od pastí.
Při monitoringu vědci opět využili nárazových pastí s feromonem, ve kterých odchycené jedince označili a vypustili zpět o 100 až 400 metrů dále od pastí.
4 fotografie

Entomologové se navíc radovali z odchyceného počtu brouků na dvou lokalitách nedaleko Stožce a v Jezerním luhu. V prvním případě odchytili 16 trnoštítců, což bylo o čtyři více než při monitoringu na stejném místě před dvěma lety. Na druhé lokalitě odchytili dokonce 48 jedinců, což byl skoro dvojnásobek brouků oproti roku 2023.

„Zdá se, že na těchto dvou lokalitách se trnoštítcům daří už delší dobu. Nacházejí zde dostatek vhodného biotopu a jejich populace v současnosti vypadá stabilně,“ vysvětlila entomoložka Správy NP Šumava Lucie Ambrožová.

Broukům se na Šumavě daří, odborníci objevili další dva vzácné druhy

Při monitoringu vědci opět využili nárazových pastí s feromonem, ve kterých odchycené jedince označili a vypustili zpět o 100 až 400 metrů dále od pastí. Tím zkoumali, jak daleko se trnoštítci dokážou aktivně přesouvat.

V národním parku Bavorský les, který na německé straně sousedí se Šumavou, vědci při monitoringu objevili 35 lokalit, na nichž se trnoštítec objevuje. Vzácný brouk se nejčastěji nachází v tlejících souších, pařezech, nebo ležících kmenech smrků a borovic.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Boj o Bedřišku. Příznivci kolonie obsadili střechu. Zabraňme eskalaci, vyzval Pavel

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě ve čtvrtek obsadili jeden z finských domů určený k demolici. Na místě je policie, která zatím nezasahuje. Starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky...

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  14:48

Výstava v olomouckém Muzeu umění odhaluje poklady sběratele Martina Součka

VĂ˝stava v olomouckĂ©m Muzeu umÄ›nĂ­ odhaluje poklady sbÄ›ratele Martina SouÄŤka

Obrazy, sochy, bibliofilské tisky i současné knihy o umění nabízí návštěvníkům Muzea umění v Olomouci výstava Revelatio, která čerpá ze sbírek bibliofila,...

13. listopadu 2025  13:03,  aktualizováno  13:03

Jasný případ bezpráví. Soud rehabilitoval i druhého rybáře zastřeleného na hranici

Walter Wawra mladší (uprostřed) u soudu v Břeclavi, kde se domáhal rehabilitace...

Okresní soud v Břeclavi ve čtvrtek rozhodl o soudní rehabilitaci rakouského rybáře Karla Benedikta. Muže zastřelili v roce 1956 českoslovenští pohraničníci, když společně s dalším rybářem Walterem...

13. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Bývalý starosta Golčova Jeníkova dostal u okresního soudu dvouletou podmínku

ilustrační snímek

Bývalý starosta Golčova Jeníkova Pavel Kopecký (ODS) dostal u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě dvouletou podmínku za zneužití pravomoci úřední osoby....

13. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  12:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Má tvar písmene U, je nakažlivé, může ho ovlivnit i hudba. Přinášíme 7 vědeckých faktů o sebevědomí

Stejně jako žárlivost je zrcadlem naší nedostatečné sebejistoty, nízkého...

Sebevědomí je klíčem k úspěchu, spokojenosti i zdravých vztahů. Ovlivňuje, jak vnímáme sami sebe, jak působíme na druhé i jak se rozhodujeme v zásadních chvílích života. Vědecké studie však ukazují,...

13. listopadu 2025  14:30

iHerb zahajuje globální sezónu dárků každoroční akcí Black Friday a Cyber Monday

13. listopadu 2025  14:29

Správci KRNAP před zimou odstraňují dřevěné panely z turistických stezek

SprĂˇvci KRNAP pĹ™ed zimou odstraĹujĂ­ dĹ™evÄ›nĂ© panely z turistickĂ˝ch stezek

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes před zimou uzavřeli Památník obětem hor mezi Luční a Studniční horou. Zároveň odstraňují dřevěné panely...

13. listopadu 2025  12:38,  aktualizováno  12:38

Správci KRNAP před zimou odstraňují dřevěné panely z turistických stezek

SprĂˇvci KRNAP pĹ™ed zimou odstraĹujĂ­ dĹ™evÄ›nĂ© panely z turistickĂ˝ch stezek

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes před zimou uzavřeli Památník obětem hor mezi Luční a Studniční horou. Zároveň odstraňují dřevěné panely...

13. listopadu 2025  12:38,  aktualizováno  12:38

O případné stavbě tří větrných elektráren rozhodnou v Lukově lidé v referendu

ilustrační snímek

O případné stavbě tří větrných elektráren budou v referendu 13. prosince rozhodovat obyvatelé Lukova na Znojemsku. Podle starosty Marka Langera (Za Lukov) je...

13. listopadu 2025  12:36,  aktualizováno  12:36

Olomoucké vánoční trhy se rozšíří na náplavku Moravy, letos myslí i na autisty

O olomoucké vánoční trhy je opět velký zájem a to i přesto, že některé položky...

Vánoční trhy v Olomouci si každoročně nenechají ujít desítky tisíc lidí. Přijíždějí za jedinečnou atmosférou historického centra, ale také záplavou stánků. Letos jich bude na Horním a Dolním náměstí...

13. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Číšník / servírka pro kavárnu Kolonáda

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 31 136 - 33 966 Kč

Dalších 31 776 volných pozic

Vánoční gala koncerty 2025 v Lichtenštejnském paláci

Soubor Parnas Ensemble

Čím si zpříjemnit advent a vánoční svátky? Odpočinek od starostí a navození sváteční atmosféry vám umožní Vánoční gala koncerty v Lichtenštejnském paláci, při nichž zazní hudba takových velikánů,...

13. listopadu 2025  14:12

Příbramští zastupitelé budou jednat o možné výstavbě na Fantově louce

ilustrační snímek

Příbramští zastupitelé projednají 3. prosince změnu územního plánu v oblasti Fantovy louky. Měla by určit, kde se může stavět a s jakým omezením, řekla ČTK...

13. listopadu 2025  12:28,  aktualizováno  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.