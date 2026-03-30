Tuberkulóza na jihu Čech loni sílila, jednou z příčin je i příliv cizinců

Jan Jakovljevič
  16:22aktualizováno  16:22
Patnáct českých občanů, čtrnáct Ukrajinců a jeden člověk maďarské národnosti. To je podle jihočeských hygieniků (KHS) skladba třicítky lidí, u kterých se loni v kraji potvrdila tuberkulóza. Oproti roku 2024 došlo přitom ke strmému nárůstu počtu nakažených, tehdy hygiena registrovala 16 případů onemocnění.

Tmavé skvrny na rentgenovém snímku plic jsou příznakem akutní plicní tuberkulózy. | foto: ArchivMF DNES

Tuberkulóza se šíří kapénkami, vzdušnou cestou. „Pacient, u něhož tuberkulózu diagnostikují, musí podstoupit léčbu. Lékař rozhodne, zda léčba bude ambulantní, nebo při hospitalizaci. Onemocnění podléhá povinnému hlášení,“ sdělila Hana Bendíková, ředitelka protiepidemického odboru KHS.

Pokud je nákaza infekční, což se děje zejména u plicní tuberkulózy, zjišťují hygienici ve spolupráci s poskytovatelem zdravotních služeb okruh lidí, s nimiž byl nakažený v epidemiologicky významném kontaktu. Lékaři plicních ambulancí pak podle místa pobytu zjištěných kontaktů zajišťují jejich vyšetření a následné sledování.

Bendíková zároveň uklidnila, že k nákaze je potřeba poměrně dlouhý či opakovaný kontakt s nemocným a pouhé setkání nestačí. „Uvádí se alespoň osm hodin. Nejčastěji se tak nakazí rodinní příslušníci nemocného, blízcí přátelé či spolupracovníci,“ upřesnila.

Zjištění hygieniků potvrzuje i budějovická nemocnice, která musela řešit většinu všech případů v kraji. Předloni se starali o 15 lidí s tuberkulózou, z nichž pět byli cizinci, loni to bylo 25 případů a 12 cizinců. Nárůst si vysvětlují současnou mezinárodní situací, kdy roste počet imigrantů, nejvíce z Ukrajiny.

Pokud se u pacienta potvrdí nákaza tuberkulózou, odešlou ho na oddělení plicní léčebny, kde mají izolační jednotku. „Zde jsou zajištěné odpovídající podmínky a technické vybavení pro izolaci, vyšetřování a léčbu,“ řekla mluvčí budějovické nemocnice Iva Nováková.

Zdravotníci k izolovaným pacientům přistupují s ochrannými pomůckami, a to i když není jasné, zda skutečně tuberkulózou trpí. „V případech kontaktu s vyšetřovanými nemocnými se zatím nejasnou diagnózou, ale s podezřením na infekční onemocnění, je nutno se chránit preventivně,“ vysvětlila Nováková.

Léčba v nemocnici trvá šest až osm týdnů, pokud nenastanou další komplikace. Pacienta mohou pustit domů, pokud je jeho klinický stav uspokojivý a již nevylučuje mykobakterie tuberkulózy. Potom ho předají do ambulantní pneumologické péče, kde léčba pokračuje. I po jejím ukončení je však v souladu s doporučeními dále sledovaný.

Na vysoký nárůst počtu případů tuberkulózy v kraji upozornila nedávno i Česká pneumologická a ftizeologická společnost, podle jejíhož zjištění meziročně poskočil ze 2,4 na 4,4 případu na 100 tisíc obyvatel. Jde tak o nejvyšší výskyt od roku 2008. Celorepublikový průměr činil 3,9 případu na 100 tisíc obyvatel, v celém Česku loni bylo 429 nemocných.

Zástupci společnosti také zmínili jako důvod příliv cizinců, kteří tvoří 52 procent nemocných. Podíl domácí populace naopak klesl. Plicní lékaři loni prosadili, aby cizinci, kteří do Česka přijíždějí za prací, prošli vstupní lékařskou prohlídkou, jejíž součástí je i rentgen plic. Nechodí na ni však ti, kteří tu pracují načerno nebo přijíždějí za jiným účelem.

Problém jsou i agentury, které sem vozí pracovníky z rozvojových zemí, kde počty případů přesahují 40 na 100 tisíc obyvatel. Lékaři tak volají po zpřísnění.

Onemocnění má nejasné projevy a snadno se schová za jiné choroby. Kašel, vykašlávání krvavých hlenů a zadýchávání patří mezi typické příznaky pokročilé plicní tuberkulózy. Někteří pacienti hubnou, jsou unavení nebo se v noci potí. Kromě otevřené formy tuberkulózy existuje i latentní, jež se nemusí hned projevit. Onemocnět může kdokoli.

„Tuberkulóza se může v těle dlouho skrývat a propuknout například v souvislosti s cukrovkou nebo po zahájení biologické léčby, a to i u mladých lidí. Jde o infekční onemocnění, proti němuž však současné očkování neposkytuje dostatečnou ochranu – zejména u dospělých před vznikem nemoci nechrání,“ uzavřel předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti Vladimír Koblížek.

Tuberkulóza je podle mluvčí budějovické nemocnice celosvětově rozšířené onemocnění, které může postihovat kterýkoli orgán v lidském těle. Lidé mohou této nákaze předcházet zdravým životním stylem a stravou, pohybem či relaxací.

V Brně-Chrlicích připomněli slavného rodáka, fyzika Ernsta Macha

