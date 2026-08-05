Tučapy kvůli suchu zásobují vodou cisterny, obec začala stavět vodovod

Tučapy na Táborsku se několik let potýkají s nedostatkem vody. Obecní zdroje vyschly po odlesnění kůrovcem poničené krajiny. Při letošním velkém suchu zásobují obyvatele cisterny. Vodárenská společnost ČEVAK vodu doplňuje přímo do vodojemu, takže lidé v obci změnu nepociťují. Situaci pomůže trvale vyřešit nový vodovod, který obec připojí k vodárenské soustavě, řekl dnes ČTK starosta Pavel Novák (Naše Česko).
Stavba necelých osmi kilometrů vodovodu, která si vyžádá 47 milionů korun bez DPH, začala v úterý a skončí do konce příštího roku. Na stavbu obec požádala ministerstvo zemědělství o dotaci 31 milionů korun.
Zatím vodu do vodojemu nechává obec doplňovat cisternami. "Situace se týká 820 stálých obyvatel a rekreantů, kteří jsou tady pravidelně. V letních měsících v pátek, sobotu a neděli se jedná celkem o 1300 lidí," uvedl Novák. Dodal, že zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad obec nevydala. "Když jsme minule dali omezení, začala nám spotřeba naopak stoupat. Když lidé mají pocit, že je vody nedostatek, snaží si udělat zásobu. Proto raději už nic nezakazujeme," řekl starosta.
Tučapy bojují s nedostatkem vody několik let. Při kůrovcové kalamitě přišla obec před čtyřmi lety kvůli odlesnění o zdroje vody, které ji dlouho zásobovaly. Vedení Tučap proto připravilo projekt k připojení na vodárenskou soustavu, na uskutečnění ale dříve chyběly peníze.
Nedostatek vody se projevil i v místním rybářství, které hospodaří na 13 hektarech rybníků. Do některých rybníků voda vůbec nenatekla, a rybáři tak v nich nemohou chovat ryby. Tučapy spravují také 80 hektarů lesa, zhruba o polovinu obec přišla kvůli kůrovcové kalamitě. Nově zasázené stromky ale usychají a ničí je lesní zvěř.