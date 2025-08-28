Tunel pod železnicí v Budějovicích získal povolení, kritici očekávají problémy

Lukáš Marek
  8:32aktualizováno  8:32
Stavba několikamiliardového podjezdu poblíž vlakového nádraží v Českých Budějovicích má začít příští rok a hotovo bude v roce 2031. Kritici varují před problémy na vjezdech do tunelu. Výjezd k nádraží bude jen předpřipravený a ze Suchého Vrbného to pod zem také jen tak nepůjde.
Pod kolejemi povede 397 metrů dlouhý tunel.

Pod kolejemi povede 397 metrů dlouhý tunel. | foto: Repro: Jihočeský kraj

Na Mánesově bude sjezd pod zem do tunelu.
Vizualizace ukazuje tunel i lávku.
Na Dobrovodské budou sjezdy pod zem do tunelu.
Vizualizace ukazuje sjezd do tunelu na Dobrovodské.
9 fotografií

Zatímco ještě před deseti lety byly odhady kolem jedné miliardy, teď to má být obrovských 4,5 miliardy korun. Zhruba tolik má stát tunel dlouhý 397 metrů. Projedou jím tisíce aut denně směrem do centra Českých Budějovic, ale také ven a dál pryč z města.

Podjezd pod nádražím získal v těchto dnech stavební povolení, které je pro pokračování projektu zásadní. „Mohu to potvrdit. Je ale nutné dodat, že nyní je zde zákonná lhůta, ve které může někdo toto rozhodnutí napadnout a tím by se vše ještě zdrželo,“ zdůrazňuje hejtman Martin Kuba (ODS). Je si vědom, že má stavba i své odpůrce, kteří mohou akci přibrzdit.

„Pokud však bude harmonogram pokračovat podle předpokladů, tak platí, že bychom měli znát příští rok zhotovitele a zahájit i samotné práce,“ pokračuje hejtman.

Tunelu pod nádražím chybí jen stavební povolení, projekt se táhne a cena stoupá

Hotovo by mělo být v roce 2031. Investorem je Jihočeský kraj, ale část prací bude hradit také Správa železnic a rovněž město České Budějovice. Bude to jedna z nejnáročnějších dopravních staveb za celou historii Českých Budějovic. Vyžádá si také nákladné výluky vlakové výluky, či dočasně omezí provoz na obou koncích tunelu.

Na jedné straně bude začínat na křížení ulic Mánesova, Nádražní a Průmyslová. Poté povede pod železnicí přibližně v prostoru, kudy nyní vede lávka pro pěší a cyklisty. A vyústí na křižovatce Dobrovodské a ulice U lávky.

Pod kolejemi povede 397 metrů dlouhý tunel.
Na Mánesově bude sjezd pod zem do tunelu.
Vizualizace ukazuje tunel i lávku.
Na Dobrovodské budou sjezdy pod zem do tunelu.
9 fotografií

Je důležité zdůraznit, že se řidiči do tunelu, nebo z něj rozhodně nedostanou ze všech stran a ulic, jak mnozí předpokládají. Někteří obyvatelé i politici také proto projekt kritizují. Kdo pojede ze Suchého Vrbného po Dobrovodské do centra, bude muset i nadále pod viadukt v Rudolfovské, protože přímý vjezd do tunelu z toho směru nebude.

Stejně tak nebude možné na opačné straně vyjíždět do Nádražní ulice, ale pouze do Mánesovy. S nájezdem je to stejné. Pod zemí bude pouze předpřipravený výjezd směrem k výpravní budově nádraží.

„Upozorňuji na to už od samého začátku, kdy to kraj takto začal projektovat. Pokud si lidé v Suchém Vrbném budou hledat objízdné trasy například přes Kamarytovu ulici, může to znamenat nepříjemný problém. Ta ulice na větší provoz není připravená,“ varuje budějovický i krajský opoziční zastupitel Viktor Lavička (ANO).

Opustí Novohradskou?

Když se po otevření dálnice D3 výrazně zvýšil provoz na Novohradské, měl by to v budoucnu pomoci řešit právě tunel. Většina řidičů by pak mohla sjíždět do města po zanádražní a právě podjezdem. „Otázka je, jestli to tak skutečně bude, protože po Novohradské je to poměrně pohodlný a přímý spoj do centra. Navíc, když tedy přejedou do tunelu, tak nakonec stejně zase vyjedou na křižovatce Novohradské a Mánesovy,“ zmiňuje Lavička.

Miliardový tunel v Budějovicích má novou podobu, domy se bourat nebudou

Podle dopravních modelů by mělo tunelem projíždět devět až deset tisíc aut denně. Někteří řidiči či obyvatelé zpochybňují, zda bude mít tak drahá stavba natolik pozitivní dopady na dopravu v Budějovicích, že se vyplatí. Na druhé straně je projekt v plánech už minimálně 15 let a dopravní experti ho v minulosti vyhodnocovali jako velmi důležitý. Je to zároveň poslední etapa zanádražní komunikace, která ještě není hotová.

Původně měla už několik let sloužit jako ostatní části „zanádražky“. Projekt se ale několikrát měnil, od města si ho převzal kraj. Předtím také nějaký čas úplně stál.

Pokus o zachování lávky nevyšel

V posledních týdnech se o tunelu hodně mluvilo také v souvislosti s lávkou, která v místě slouží už od roku 1908. Až se začne podjezd stavět, bude muset pryč, protože s novým projektem a plánovanými úpravami nejde dohromady. Nahradí ji nová lávka.

Po 20 letech příprav chce stavbu stále dražšího tunelu pod nádražím řídit kraj

Někteří obyvatelé se s tím ale nechtěli smířit a na ministerstvo kultury tak v létě dorazil také návrh, aby stavbu prohlásilo památkou. Ministerstvo to ale nyní neudělá a nebude zahajovat příslušné řízení. Pouze podporuje přestěhování na jiné místo, tak aby mohla tato stavba sloužit dál. Zda se pro historickou lávku najde jiné uplatnění, zatím ještě není jisté.

Brzy nato, co se chce kraj pustit do tunelu, zahájí nedaleko svoje akce také Správa železnic. Pod nádražím vznikne podchod z výpravní budovy až do Dobrovodské ulice, kde se bude stavět parkovací dům pro více než 300 aut. „Zahájení prací plánujeme v polovině roku 2027 a potrvá dva roky,“ uvádí mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

V noci evakuovali panelák kvůli statice. Na vině může být vysychající půda

Obyvatelé části panelového domu v Čelakovského ulici v Chomutově museli v noci na čtvrtek opustit své domovy kvůli narušené statice objektu. Postiženou část policie zapečetila, na místo dohlížejí...

28. srpna 2025  8:22,  aktualizováno  9:05

Opilý řidič utekl od nehody, při které srazil a vážně zranil motorkáře

Pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci vyšetřují karlovarští kriminalisté středeční dopravní nehodu osobního vozu a motorky. Ke kolizi došlo na křižovatce...

28. srpna 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

V Brně masivně unikal plyn, hasiči a policisté evakuovali desítky lidí

Policisté a hasiči zasahovali u masivního úniku plynu v brněnské ulici Cacovická. Ze šesti okolních domů evakuovali 30 lidí. Ulice od Tomkova náměstí ve směru na ulici Soběšická byla uzavřena....

27. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  28.8 8:48

Tunel pod železnicí v Budějovicích získal povolení, kritici očekávají problémy

Stavba několikamiliardového podjezdu poblíž vlakového nádraží v Českých Budějovicích má začít příští rok a hotovo bude v roce 2031. Kritici varují před problémy na vjezdech do tunelu. Výjezd k...

28. srpna 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Včas se rozsvítí i zhasne. Jak funguje nová technologie osvětlení vlakových nástupišť?

V Pačejově a Horažďovicích na Klatovsku testuje Správa železnic inteligentní systém, který na nástupištích zapne osvětlení teprve půl hodiny před příjezdem vlaku a po odjezdu soupravy ho zase vypne....

28. srpna 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Teplice dokončily opravy chodníků ve třech ulicích

Po nových chodnících se lidé projdou v propojce Lužické a Bílinské ulice, v ulici Těšínská cesta a v propojce Slovenské a Jugoslávské ulice.

28. srpna 2025  7:59

Nutnost, ne luxus. Nový web na podporu filmové výchovy

28. srpna 2025  7:43

„Super, že jsem mezi lidmi.“ Jak to chodí v bistru, kde obsluhují handicapovaní

Už několik týdnů funguje v parku Josefa Hory poblíž centra Roudnice nad Labem nevšední bistro, jediné svého druhu ve městě. Zvenku je to obyčejná stavba, provoz uvnitř však probíhá poněkud jinak. Jde...

28. srpna 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Muž si měl přes WhatsApp neoprávněně přijít na stovky tisíc

Chomutovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 26letého muže, který si měl neoprávněně přijít na více než 1,5 milionu korun v souvislosti s útoky na WhatsAppu.

28. srpna 2025  6:59

Krytý plavecký bazén v Litoměřicích se otevře až 1. září

Odstávka krytého plaveckého bazénu v Litoměřicích potrvá déle, než se očekávalo.

28. srpna 2025  6:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na dalších místech v centru Loun se bude platit za parkování

Poplatek bude nově nutné uhradit za stání na Mírovém náměstí v úseku od ulice Beneše z Loun k ulici Hilbertova a v Hilbertově ulici v úsecích od č. p. 1 po ulici U Synagogy a od č. p. 77 po ulici...

28. srpna 2025  6:59

Z čerpací stanice v Mostě si chtěl v kanystru bez zaplacení odnést víc než 20 litrů benzinu

Zloděje, který chtěl odejít bez zaplacení, zadržela skupina duchapřítomných zákazníků z benzinky a poté přivolala policejní hlídku.

28. srpna 2025  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.