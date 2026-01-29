Rok plný nejrůznějších akcí, možností, ale i novinek. Jižní Čechy budou také letos pro návštěvníky atraktivní destinací. Nabídka je pestrá, nechybí v ní ani oblíbené klasiky.
|
Budějovice chystají největší olympijský festival v Evropě, bude stát 100 milionů
Únor bude ve znamení sportu. Olympijský festival od 6. do 22. února v areálu budějovického výstaviště očekává tisíce návštěvníků. „Chceme přilákat lidi z celé republiky, případně i ze zahraničí,“ zdůraznila již dříve budějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová.
Ostatní pořadatelé akcí či správci areálů využívají zimní a jarní období na přípravy na hlavní letní sezonu. Návštěvnosti jihočeských památek dlouhodobě vévodí Český Krumlov a Hluboká nad Vltavou. I tam se chystají novinky.
„K nejdůležitějším bude patřit nová expozice zlatého Eggenberského diplomatického vozu na zámku v Českém Krumlově,“ přiblížil šéf jihočeských památkářů Petr Pavelec.
Lidé hledají speciální prohlídky
Sezonu ozvláštní projekt Po stopách šlechtických rodů, který se letos zaměří na téma Cestování šlechty. „Na zámcích Hluboká, Nové Hrady, Český Krumlov a Červená Lhota k tomu budeme připravovat výstavy o šlechtických dopravních prostředcích nebo o jejich cestách do Afriky, Asie a jiných exotických destinací v době kolem roku 1900,“ popsal Pavelec.
Památkáři hodlají dál rozvíjet i celostátní akce, jako jsou Hradozámecká noc, Noc kostelů či Mezinárodní den památek. Ty už jsou tradiční a mezi návštěvníky oblíbené.
„Lidé mají stále radši různě ozvláštněné prohlídkové trasy. Patří mezi ně například Amarylis na zámku v Třeboni, kostýmované prohlídky nebo aktuálně bruslení kolem Kratochvíle,“ dodal.
|
Nejlepší půlrok v historii. Počty turistů na jihu Čech lámou rekordy
Novinky a plány pro letošní rok chystá také Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR). O některých očekávaných trendech a strategii už však je jasno.
„Na vzestupu je autobusová turistika. Za rok se zájem zvýšil až o 20 procent. Lidé poznávají, že autobusem zvládnou ujet klidně 1 500 kilometrů a přitom se předtím není třeba dopravovat na letiště, kde se musí čekat. Je to pro ně atraktivní. Připravujeme proto pro cestovní kanceláře až pětidenní balíčky na míru,“ naznačil ředitel JCCR Petr Soukup.
Turistická centrála bude nabídku a celé jižní Čechy představovat v dubnu na veletrhu v německém Kolíně nad Rýnem, kde se pro letošek stala výhradním partnerem akce.
Řeší sraz karavanů
Zatím v jednání zůstává novinka, kterou by byl první evropský sraz karavanů. „Počítáme se zhruba tisícovkou karavanů, což znamená plochu tří fotbalových hřišť. Dají se však rozprostřít. Máme o to zájem, měl by se konat u Hluboké,“ řekl.
S jistotou se však uskuteční letní jihočeská klasika, jíž je setkání motorkářů na strojích Indian, které se uskuteční od 18. do 21. června v Lipně nad Vltavou. „Indian Motorcycle slaví 125. výročí značky, dorazí motorkářů ještě víc než jindy, přes deset tisíc. Ti nám vlastně vyřeší marketing mototuristiky,“ glosoval.
Soukup slibuje i pestré možnosti pro všechny příznivce cykloturistiky. Nalákat chce i na novinky, kterými budou nové poutní a gotické stezky. Kdo touží po klasických výletech, na webu www.jiznicechy. cz s tím zatím v testovacím režimu pomůže chatbot jménem Anička.
|
V Jihočeském kraji chybí velké hotely. Znamená to limit pro světové akce
Kromě tradičních turistických míst se návštěvníci stále častěji orientují i na méně známé hrady a zámky. „K samotné návštěvě je a třeba lidem nabídnout také program. Už nestačí režim – jsme tady, přijeďte. Bonus a něco navíc je klíčové. V poslední době jdou příkladem v Blatné či na Kratochvíli,“ zamyslel se Soukup.
Turistickou zajímavostí pro letošní léto bude otevření bývalého panského pivovaru u zámku v Jindřichově Hradci. Zkušební provoz by měl začít v červenci. Už na jaře se počítá s prvními zkušebními várkami piva pojmenovaného Jindra.
Jedna zásadní změna čeká festivalovou sezonu na jihu Čech. Oblíbené Hrady CZ se po patnácti letech stěhují z Rožmberka nad Vltavou k Hluboké nad Vltavou. Festivalový areál vyroste na loukách mezi obcí Munice a dvorem Vondrov.