Další sezona, další mírný nárůst. O státní památky na jihu Čech byl v letošní hlavní turistické sezoně znovu o něco větší zájem než v roce předchozím. Navštívilo je téměř 762 tisíc lidí, což znamená sedmiprocentní vzestup.
Trend postupně rostoucích statistik platí od sezon ovlivněných covidem. Žádná omezení už však poměrně dlouho neplatí, a tak se postupně víc a víc vracejí i zahraniční turisté, včetně těch z Asie.
Nejvíce je to znát u dvou tradičně nejvyhledávanějších jihočeských hradů a zámků. Pomyslný žebříček znovu ovládl Český Krumlov, kam od začátku dubna do prvního listopadového víkendu dorazilo přes 223 tisíc lidí.
„Sezona byla velmi úspěšná. Nárůst návštěvnosti byl zhruba pět až sedm procent. Zámek je otevřený až do prosince, takže ve zbývajících téměř dvou měsících čekáme ještě další hosty. I mimo hlavní sezonu jezdí stále častěji turisté z Asie,“ připomíná kastelán Pavel Slavko.
Uvolňují i prohlídkové trasy
Podobně hodnotí letošní sezonu rovněž Martin Slaba, kastelán státního zámku Hluboká nad Vltavou. Na něj meziročně zavítalo zhruba o 14 tisíc lidí víc, celkově přes 194 tisíc.
„Zaznamenali jsme sympatický nárůst kolem sedmi procent. Částečně to ovlivnil přirozený výkyv návštěvnosti i poměrně stabilní počasí. Vracejí se k nám asijské skupiny, dorazilo jich znatelně víc než v roce 2024. Ale zatím je to v únosné míře,“ popisuje.
Návštěvnost jihočeských památek v sezonách 2025 a 2024
Podobná návštěvnost je pro zámek ideální. O památku je zájem, zároveň ale není přetížená. Lidé si prohlídku i pobyt v parku či okolí užijí, aniž by se tlačili mezi davy turistů. „Snažíme se také snižovat zatížení jednotlivých tras, což dřív nebylo možné,“ tvrdí Slaba.
Památkáři se celkově snaží prodlužovat sezonu a také rozmělňovat zájem z nejvytíženějších letních měsíců. Nadále tak zůstávají přístupné zámky Hluboká, Český Krumlov, Třeboň a Vimperk. S posledním listopadovým víkendem v nich začne adventní program.
„Prodlužování sezony a rozšiřování nabídky akcí mimo hlavní letní měsíce se nám dlouhodobě vyplácí. Návštěvníci oceňují nejen historickou hodnotu objektů, jejich jedinečné interiéry a cenné sbírky, ale i doprovodné programy a kvalitní služby,“ uvádí regionální mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Markéta Slabová.
Český Krumlov a Hluboká nad Vltavou patří mezi tři nejnavštěvovanější zámky a hrady v republice. Výrazný meziroční nárůst návštěvnosti o osmnáct procent zaznamenal zámek Kratochvíle u Netolic na Prachaticku. Podle Slabové k tomu přispěl i rozšířený kulturní program.
„Večerní akce byly zaměřené na gastronomii v období renesance. Doplnily je noční prohlídky a koncerty, což přilákalo široké spektrum návštěvníků. Zvýšený zájem přinesla také propagace na sociálních sítích a spolupráce s regionálními partnery,“ popisuje mluvčí NPÚ.
Mezi další jihočeské státní památky, které zaznamenaly znatelný nárůst v návštěvnosti, patří Červená Lhota. Tam dorazilo téměř 49 tisíc lidí, kteří si koupili vstupenku na prohlídku. Loni to bylo skoro o osm tisíc méně.
„Pomohlo nám, že se podařilo stabilizovat hráz rybníka kolem zámku. Výška vody byla zhruba na polovině běžného stavu, což vypadá přijatelně. Je to tvář zámku Červená Lhota a dělá to hodně. Sice se nejezdí na lodičkách, ale i tak byl zájem větší,“ líčí kastelán Tomáš Horyna.
Celkové hodnocení sezony podle něj ovlivňuje ještě víc faktorů. „Nárůst návštěvnosti má víc takzvaných venkovských zámků. Střídá se to s těmi městskými. Roli může hrát rovněž stabilnější počasí a nabídka zahraničních dovolených. K nám totiž jezdí převážně domácí turisté,“ dodává.