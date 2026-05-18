Kromě toho, že za první tři měsíce přibylo na jihu Čech turistů, vzrostl o téměř dvacet procent počet přenocování. Těch bylo od ledna do března necelých 661 tisíc. Jeden host na jihu Čech tak strávil v průměru 2,7 noci.
„Pořád se pohybujeme kolem těch zhruba tří nocí, akorát letos jich bylo o dvacet procent víc,“ řekl Soukup. Jedním z důvodů nárůstu byla podle něj i delší zima.
Spokojenost s lyžařskou sezonou již dříve potvrdili provozovatelé areálů v kraji. Například na Lipně se podle ředitele Matěje Kratochvíla dostali na čísla, jež měli těsně před covidem. „Lyžovalo u nás 165 tisíc lidí. S tím musíme být spokojení. Zimu předtím to bylo 130 tisíc. I to bylo dobré,“ uvedl.
Lepší ročník měli rovněž na Zadově, což se promítlo také do fungování tamních hotelů. Jitka Kůsová, ředitelka hotelu Zadov, jenž se nachází na svahu pod Churáňovským vrchem uprostřed lyžařského areálu, uvedla, že díky dobré a dlouhé sezoně určitě zaznamenali vyšší obsazenost svých pokojů.
Podle Kůsové nabízí přibližně 190 lůžek. „Kdyby měl hotel další kapacity, tak bychom jich klidně využili více, protože poptávka byla poměrně silná,“ mínila ředitelka. Klientelu tvořili převážně čeští turisté a například lyžařské pobyty škol.
Necelá třetina návštěvníků kraje však byli cizinci. Přijelo jich přes 78 tisíc, tedy o 19,1 procenta více než loni. Nejvíce podle ČSÚ z Německa, Tchaj-wanu a z Rakouska. „V průměru rezidenti přenocovali třikrát a nerezidenti dvakrát,“ vyčíslila Irena Kovárnová z budějovické pobočky úřadu.
Nejdéle, průměrně 5,7 noci, v kraji trávila necelá dvoutisícovka Nizozemců. Soukup zmínil, že region také stále častěji navštěvují Maďaři a Poláci. V těchto zemích prý začali před asi třemi lety s kampaněmi, mají pro ně jazykové verze stránek a maďarsky a polsky komunikuje i chatbot na jejich webu.
Zmíněné národy tak rozšířily země takzvaného „volantu“, tedy těch v dojezdových vzdálenostech. „Vždycky jsme měli klasiku – Německo, Rakousko, Slovensko, Nizozemsko. A teď se nám v této množině objevují Poláci a Maďaři, kteří nám rok od roku stoupají,“ zmínil Soukup. Země této kategorie jsou pro kraj ekonomicky nejdůležitější.
Návštěvnost kraje podle Soukupa podpořil i osmnáctidenní Olympijský festival na budějovickém výstavišti, který přilákal rekordních 112 tisíc návštěvníků. Ti se mohli setkat se 17 olympioniky přímo z her, prezidentským párem či si vyzkoušet celkem 24 sportů.
To potvrdil i Zdeněk Novotný, generální manažer hotelu Zvon sídlícího na hlavním českobudějovickém náměstí. V únoru jim pomohla právě zmíněná akce, díky níž dokázali dohnat horší leden a dosáhnout meziročně o 300 tisíc korun lepšího obratu. Obsazenost hotelu se v prvním kvartálu pohybovala kolem 50 procent, průměrná cena činila necelé 2 000 korun za pokoj.
„Není to ještě ta hlavní sezona, tak je tu hodně Čechů. Díky olympionikům jsme tady měli i nějaké lidi z Rakouska a Německa, ale primárně to byli Češi,“ popsal Novotný. Vzhledem k tomu, že jsou v plusu, je zatím s letošním rokem spokojený, a to i ve světle dění ve světě, které nemohou ovlivnit.
11. února 2026
V dubnu naopak očekává už nyní propad oproti loňskému roku. Důvodem je, že před rokem se v Budějovicích uskutečnilo mistrovství světa žen v hokeji. „Loni v dubnu jsme udělali celkový obrat devět milionů, předloni to bylo šest,“ vypočítal.
Letos se tak zřejmě vrátí na obvyklé hodnoty. Novotný též zmínil, že už mají téměř vyprodané termíny v době Země živitelky, plní se jim i období kolem půlmaratonu.
Zkraje roku lámala rekordy návštěvnost už loni, kdy byla za první pololetí podle centrály historicky nejvyšší. Tehdy do Jihočeského kraje přijelo od ledna do června téměř půl milionu návštěvníků.