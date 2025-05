Turisty na Budějovicko láká sport i kultura. Většinou zůstávají na více nocí

Od roku 2023 na Budějovicku roste počet hostů, kteří se ubytují na jednu a více nocí, zatímco jednodenní návštěvníci ubývají. Vliv má také opětovný nárůst počtu zahraničních hostů s vyšší průměrnou denní útratou.

„Tyto faktory se pak projevují v takzvaných multiplikacích, ať už v útratách za ubytování, stravování, dopravu či další služby,“ uvedl Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko, která má na starost management cestovního ruchu na Budějovicku.

Oblast má rozlohu 650 kilometrů čtverečních a rozkládá se mezi Českými Budějovicemi, Hlubokou nad Vltavou, Lišovem a Týnem nad Vltavou. Loni ji navštívilo 705 628 lidí, meziročně o 11,8 procenta víc.

Denní útrata zahraničního turisty záleží na více faktorech. Pokud se cizinec ubytuje v hotelu, vydá za den průměrně 2 600 korun, v případě jednodenního výletu je to polovina. Čech proti tomu průměrně na výletu utratí 900 až tisíc korun za den.

„Důležitá je firemní klientela, kdy firma své zaměstnance vyšle třeba na kongres. Jejich útrata je totiž až dvojnásobná v porovnání s běžným návštěvníkem. Pobyt hradí zaměstnavatel a zaměstnanec také sám něco utratí, například navštíví místní restaurace nebo památky a kulturu. A důležité je, že je to klientela, která je schopná jezdit celoročně a hlavně mimo turistickou sezonu,“ dodal mluvčí destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko Vojen Smíšek.

Pracovníci v cestovním ruchu vnímají zvýšený zájem o region hlavně při mimořádných sportovních a kulturních událostech. „Díky tematickým programům a akcím se zase zvyšuje obsazenost v období, které je jinak samo o sobě méně vytížené. Na adventní trhy přijíždějí i hosté z USA a letošní hokejové mistrovství světa žen nám zvedlo dubnový obrat proti loňskému roku o 70 procent,“ pochvaloval si ředitel budějovického Grandhotelu Zvon Zdeněk Novotný.

Do Krumlova jezdí z celého světa

Turistů loni přibylo nejen na Budějovicku, ale v celém kraji, kde se v roce 2024 ubytovalo v hotelech, penzionech a kempech přes 1,75 milionu lidí, meziročně o 6,3 procenta více. O pět let dříve, tedy před pandemickým propadem, to bylo 1,79 milionu turistů. U počtu přenocování je to 4,6 milionu nocí za rok 2024 oproti 4,5 milionu v roce 2019. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Jen do Českého Krumlova a jeho okolí minulý rok přijelo 613 tisíc lidí. Z toho přespalo v místních hotelích či penzionech 254,5 tisíce cizinců. Průměrně zůstávali tři dny. Zatímco zbytek jižních Čech přitahuje především německy hovořící cestovatele, v českokrumlovských uličkách se z cizinců nejčastěji procházejí Asiaté.

Masová návštěvnost historického města přirozeně ovlivňuje každodenní život lidí, kteří v něm žijí. „Jednoznačně zasahuje především do života obyvatel v centru města, kde je zvýšený hluk a ztížená doprava nebo odpadové hospodářství. Turismus má na druhou stranu i pozitivní zásah, protože nabízí pracovní příležitosti. Je to oboustranné,“ zamyslel se starosta města Alexandr Nogrády.

Přibude nový bus-stop

V letních měsících pomáhá s udržováním pořádku a nočního klidu v historickém centru strážníkům městské policie i bezpečnostní firma. Hlídky minulý rok posílily po tom, co si obyvatelé stěžovali na hlasité turisty.

„Od letošního léta zprovozníme další speciální autobusovou zastávku pro vystupování turistů. Věříme, že to rozmělní ty davy, které dosud směřovaly do centra z jednoho místa. K jiné regulaci v cestovním ruchu zatím nepřistupujeme,“ sdělil Nogrády. Jeden turistický bus-stop už funguje v Jelení zahradě, druhý vznikne na autobusovém nádraží.

Kastelán krumlovského hradu a zámku Pavel Slavko pozoruje proměnu návštěvnosti památky a města už přes tři dekády. „Do roku 2019 jsme mohli hovořit o transkontinentální turistice. Město úpělo pod tlakem návštěvníků, vykazovalo, tuším, dva miliony lidí za rok. Jen areálem zámku prošlo až 800 tisíc návštěvníků, z toho polovina zamířila do interiérů. Začali jsme hovořit o neúnosnosti situace,“ vylíčil.

Aktuální návrat na 70 procent předcovidové návštěvnosti považuje za ideální. „Neměla by se příliš zvyšovat, spíše zkvalitňovat. Každý vlastník může dát před svůj vchod květináče a malou cedulku místo velkého poutače. Jde to. Stačí, aby se různé instituce a spolky semkly. Byla by to rajská zahrada Český Krumlov,“ zasnil se kastelán.