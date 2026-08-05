Tvrz v Žumberku u Nových Hradů představí tradiční i zapomenutá řemesla

Tvrz v Žumberku u Nových Hradů na Českobudějovicku představí v sobotu 15. srpna tradiční i zapomenutá řemesla. Návštěvníky Žumberské slavnosti řemesel čekají také vystoupení folklorního souboru, vzdělávací programy, soutěž, dílny, divadlo a komentované prohlídky nebo přednášky. Slavnost ve 13:00 zahájí práskání bičem a vystoupení dětského souboru Úsviťáček, sdělil ČTK Tomáš Svoboda z Jihočeského muzea, které tvrz spravuje.
Pro návštěvníky řemeslníci připravili ukázky tesařství a kamenictví, zpracování vlny, keramiky, podmalby na sklo, tkaní na stavu, včelařství, výroby mašlovaček, řezbářství, pletení z orobince, motání svíček z včelího vosku a pletení růží z papíru. Některé z ukázek řemesel doprovodí také přednášky.
Děti se také pod opevněním mohou svézt na ponících a Ekocentrum Vydra Třeboň pro ně připravilo edukační program se sovami. "Pro dětské návštěvníky je v celém areálu u stánků s řemesly připravena také kvízová soutěž nebo divadelní pohádky Kouzelná píšťalka a Labutí panna v podání Společnosti téměř divadelní. Martin Štulla se spolkem Keltoviny přiveze projekt Vypráskaná historie o používání bičů u nás i ve světě," uvedl Svoboda.
Etnografové Jihočeského muzea představí expozici Řemesla pod Novohradskými horami. Kastelán tvrze Roman Josefík provede zájemce expozicemi Historie tvrze Žumberka a okolí, Skleněný poklad a Osobnosti Novohradska. Na závěr je připravena komentovaná prohlídka gotického kostela Stětí svatého Jana Křtitele. Expozice ve tvrzi a baště si mohou lidé během slavnosti prohlédnout i sami.