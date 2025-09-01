Mláďata jsou zatím plně v péči své mámy a ošetřovatelé je nechtějí stresovat, takže zatím ani neznají jejich pohlaví.
„Tygřice je opouští jen na krmení a my v tu dobu rychle uklidíme,“ popsala zooložka hlubocké zoo Markéta Jariabková. Jasněji bude až v polovině října, kdy budou mláďata očkovat.
Jak to bude se jmény, se také zatím neví. „Určitě si je nějak interně pojmenujeme. Ale se křtem se nepočítá,“ naznačila.
Po 13 dnech od porodu samice přestěhovala tygřata z porodního boxu do jiné části výběhu v zázemí zoo. Návštěvníci areálu je zatím neuvidí, zahrada je ale ukazuje na videích.
Samec Oliver je oddělený a pohybuje se ve venkovním výběhu. „O tom, kdy začneme pouštět samici i s koťaty do venkovního výběhu, budeme informovat na sociálních sítích,“ napsala zoo u videa na svém Facebooku.
Pro tygřici Altaicu je tento vrh čtvrtý a poslední. Při těch předchozích odchovala dvě a čtyři koťata. „První se úplně nepovedl, ale to se stává. Byla ještě mladá a nezkušená,“ popsala Jariabková. Koťata z dalších vrhů skončila v zoo v Belgii a v Maďarsku.
Vzhledem k věku obou rodičů další vrh nebude možný. Samici je 12 a samci 13 let. Tygr se dožívá v zajetí kolem 15 roků. „Koťata zůstanou s mámou dva a půl roku,“ dodala.
Páření bylo plánované. „Dostali jsme povolení od koordinátora chovu,“ vysvětlila zooložka. Březost u tygrů trvá kolem sto dní, Altaica ale porodila už 95. den.
Na chov tygrů v hlubocké zoo dohlíží asociace, která následně kontroluje, aby zvířata byla k sobě geneticky vhodná. Například aby nebyli příbuzní. Následně určí, do kterých zoo pak koťata budou putovat.