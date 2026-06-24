U Blatné se dnes topilo dítě, vrtulník ho přepravil do nemocnice

V rybníku u Blatné na Strakonicku se dnes topilo dítě. Pod vodou bylo několik minut. Vrtulník ho po resuscitaci přepravil do nemocnice, informoval dnes novináře mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík. Případem se budou zabývat strakoničtí kriminalisté. S ohledem na věk dítěte a jeho rodinu nebude policie zveřejňovat bližší informace.
Dítě bylo podle policie na paddleboardu a náhle spadlo do vody a delší dobu se nevynořilo. Z vody ho vytáhli až po několika minutách a okamžitě zahájili resuscitaci. "Následně byla nezletilá osoba letecky transportována do nemocnice v Českých Budějovicích," uvedl Šupík.
Operátorka tísňové linky s volajícím člověkem zahájila telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci a vyslala k události záchranářskou sanitu a vrtulník. "Záchranáři po příjezdu na místo na laickou resuscitaci navázali profesionální rozšířenou resuscitací. Po několika desítkách minut byla osoba letecky transportována do nemocnice," uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.
Policie zdůrazňuje bezpečnost při koupání. "Děti by měly být u vody vždy pod dohledem dospělé osoby, a to i v případech, kdy jsou vybaveny plovacími pomůckami nebo se pohybují v mělké vodě. K tragické události totiž může dojít během několika málo vteřin," dodal Šupík.