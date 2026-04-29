U Borkovic na Táborsku hořel hektar lesa, škoda je asi 100.000 korun

Jihočeští hasiči bojovali dnes odpoledne s požárem asi hektaru lesa u Borkovic na Táborsku. Kolem 16:00 požár lokalizovali, dál požářiště kontrolují. Předběžnou škodu odhadli na 100.000 korun. ČTK to řekla mluvčí jihočeských hasičů Monika Kocinová.
Hasiči odpoledne vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Na místě zasahovaly jednotky profesionálních hasičů ze stanic Soběslav a Tábor a dobrovolní hasiči z Veselí nad Lužnicí, Dolního Bukovska, Bechyně a Ševětína. "Příčinu vzniku požáru vyšetřujeme, ale nelze vyloučit, že souvisí se suchem," řekla mluvčí.
Na jihu Čech panuje už několik týdnů počasí bez výraznějších srážek. U požárů lesa a luk zasahovali hasiči i v úterý, ohně ale nezasáhly takovou plochu. S požáry lesa bojovali dnes odpoledne hasiči také u Oseka na Teplicku, Třeště na Jihlavsku a Slavhostic na Jičínsku. Projekt InterSucho před několika dny uvedl, že téměř polovina území Česka trpí třemi nejhoršími stupni půdního sucha, přičemž 13 procent území zasáhlo sucho extrémní.