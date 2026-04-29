U Borkovic na Táborsku hoří hektar lesa, hasičí oheň likviduji

Hasiči likvidují požár hektaru lesa u Borkovic na Táborsku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Novináře o tom informoval mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý. Výše škody zatím není známá.
"Na místě jsou jednotky profesionálních hasičů ze stanic Soběslav a Tábor a dobrovolní hasiči z Veselí nad Lužničí, Dolního Bukovska, Bechyně a Ševětína," uvedl mluvčí.
Na jihu Čech panuje už několik týdnů počasí bez výraznějších srážek. U požárů lesa a luk zasahovali hasiči i v úterý. Ale ohně nezasáhly takovou plochu.