U centra Č. Budějovic bude ve středu cvičení hasičů, policistů a záchranářů

V Českých Budějovicích se ve středu v ulicích Goethova a F. A. Gerstnera uskuteční cvičení integrovaného záchranného systému. V dané lokalitě se tak budou pohybovat desítky policistů, hasičů a zdravotníků. ČTK o tom informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
"Zvýšený pohyb bude ve zmíněných ulicích především dopoledne. Jaké je téma cvičení, zatím nechceme prozrazovat," uvedla. Akce by se měla uskutečnit od 8:30 do 12:00. Cvičení by ale nijak nemělo narušit běžný provoz ve městě a ani s sebou nenese žádné zásadnější omezení. "Pouze prosíme veřejnost o zvýšenou opatrnost a aby respektovala případné pokyny příslušníků bezpečnostních složek," řekla Matějů.
Jde o druhé cvičení v rozmezí několika dní poblíž českobudějovického centra. V úterý 13. října se na krajském úřadu konalo policejní cvičení s názvem Aktivní útočník 2026. Kvůli tomu byla uzavřena ulice před úřadem.