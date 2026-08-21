U českobudějovického planetária stojí hřiště připomínající sluneční soustavu

Hřiště připomínající sluneční soustavu planet mohou ode dneška navštěvovat děti u českobudějovického planetária. Jde o další projekt města v plánovaném rozvoji parku Háječek poblíž centra. Novinářům to dnes řekli zástupci vedení radnice.
"Vedle planetária máme otevřené už vyhlídkové molo, předtím jsme zahájili provoz fotopointu. A nové dětské hřiště doplňuje další nabídku Háječku pro rodiny," uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
Dominantou hřiště je prolézací útvar napodobující Slunce, který stojí ve středu. Dále jsou na povrchu v okolí zobrazeny a vytvarovány další planety soustavy. "Věříme, že děti, které půjdou z prohlídky planetária, využijí načerpanou energii ještě tady na hřišti," uvedla ředitelka českobudějovického planetária a hvězdárny Jana Tichá.
České Budějovice chtějí v parku Háječek nabízet kulturní aktivity po celý rok. Nyní v něm funguje hlavně letní kino. Úpravami by tam měla vzniknout scéna pro divadelní představení, koncerty nebo veřejné bruslení. Vybudování multifunkčního prostoru bude stát více než 220 milionů korun. Areál v blízkosti centra města by měl zahájit provoz v roce 2028, kdy budou České Budějovice evropským hlavním městem kultury. "Byli bychom rádi, kdyby za dva roky byl Háječek ve finální podobě a například adventní akce jsme mohli dělat už zde," řekla primátorka.