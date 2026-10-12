U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení, nikdo se nezranil

U Českých Budějovic najel dnes večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. ČTK o tom informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz na trati je zastaven, České dráhy (ČD) zavedly náhradní autobusovou dopravu. Policie žádá veřejnost o informace.
Nehoda se stala po 19:00 mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. "Na místě zasahují složky IZS. Událost se vyšetřuje," uvedl Kavka. Podle odhadu ČD potrvá omezení na trati zhruba do 21:00. "Policie pátrá v okolí a žádá veřejnost o informace a pomoc. Policisty zajímá především čas kolem 18:00," uvedl ve zprávě jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Podobná událost se stala před týdnem v České Lípě. Ani tam nebyl nikdo zraněn. Případ policie prověřuje jako obecné ohrožení.