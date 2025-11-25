Sedmačtyřicet bytů, wellness, prodejní kancelář v přízemí i vnitroblok s dětským hřištěm a klidovou zónou. Tak bude vypadat bytový dům Na Hladině, který vyroste v budějovické ulici U Sirkárny, nedaleko Rudolfovské.
Celý objekt bude podsklepený a pod zemí vznikne i 19 garáží. Chybět nebude ani parkoviště kolem domu. Záměr připravil architekt Jan Klein se svojí developerskou společností Livest ve spolupráci se studiem BK Architekti.
„Bytový dům bude mít osm nadzemních podlaží. Skladba bude od garsonek 1+kk až po 4+kk, avšak s převahou 2+kk a 3+kk, aby dispozice byly vhodné i pro rodiny s dětmi. Všechny byty mají balkony, většina z nich s výhledem na západ na Budějovice,“ přiblížil Klein.
Je to jeden z prvních projektů, který má postupně měnit rozlehlou lokalitu sevřenou Rudolfovskou třídou a ulicí Generála Píky. Bytovky už vyrostly třeba v nedaleké Husově kolonii.
Tento nový objekt vyroste u rybníka Šafránek patřícího Rybářskému svazu. „Případné negativní ekologické dopady na rybník se v řízení neprokázaly,“ podotkl náměstek primátorky pro územní rozvoj Lubomír Bureš.
Klein s rybáři řešil pouze přepad dešťové vody. Kvůli jejich schvalovacím procesům i jen tato věc trvala více než půl roku. Bureš zároveň připomněl, že na tento projekt má navázat i další bytový dům, který se ale řeší v samostatném řízení.
Podle Kleina vedle jeho domu vyrostou dokonce dvě podobné stavby. Ty ale řeší jiní developeři a mají s nimi i částečně odlišné záměry. Mezi sebou budou spojené v prvním patře. Původně se dokonce plánovaly jako jeden koncept od stejného architekta.
V Budějovicích roste čtvrť pro 2,5 tisíce lidí, budou tam školka i park
Největší problém ale stavaři neřešili s rybníkem, nýbrž s ochranným pásmem nedalekého vysílače Českých radiokomunikací. „Ochranné pásmo zasahovalo až na náš pozemek. Vytvořili jsme proto spolek stavitelů a developerů, které to ovlivnilo, a snažili jsme se to řešit a postupovat jednotně,“ popsal Klein.
Ochranné pásmo navíc budějovický stavební úřad v létě 2024 zrušil a následně mu dal za pravdu krajský úřad i soud. Stejné potíže zažívala i společnost Acek Bohemia. Ta nedaleko od místa, kde bude stavět Livest, vlastní pozemky. U Rozumova dvora v ulici Mikuláše z Husi plánuje výstavbu. Zatím tam stojí jeden dům s 28 byty, chystaný projekt podle webu společnosti počítá s dalšími čtyřmi stavbami, dvě budou čtyř a dvě pětipodlažní.
Rozvoj severovýchodní části Budějovic tím ale teprve začíná a projektanti nového územního plánu budou podle náměstka hledat vhodné možnosti pro zástavbu. „Předpokládané budoucí využití poskytne investorům dostatečné možnosti pro rozvoj tohoto druhu zástavby a vnese novou energii do této části města,“ doplnil Bureš.
Rezidence u sv. Eliáše nabídne 191 bytů
Sám Klein naznačil, že má v místě i další plány. Jeho bytový dům vyroste v místě, kde ulice U Sirkárny přechází z průmyslové části do klidovější zóny s rybníky a zahrádkami. „Směrem na sever se bude rozvíjet spíš rezidenční bydlení, jižně je to průmyslovější. Město ale připravuje rekonstrukci ulice U Sirkárny,“ zmínil Klein. Podle něj se v místě nabízí i úprava provozu MHD.
Stavět se bude i dále na severovýchod od města. V Hůrách, u výpadovky na Lišov, vyroste bytový komplex Rezidence u sv. Eliáše. Čtyři šestipodlažní budovy nabídnou 191 bytů.
Ochrana u vysílače zanikla, developer může stavět. Radiokomunikace jsou proti
„Předpokládáme kolaudaci tří domů v roce 2028,“ uvedl před časem Karel Šandera ze společnosti Zlatý Roh, jež je garantem stavby. Součástí komplexu mají být zdravotní služby, obchod s potravinami, zastávka MHD nebo škola prvního stupně s tělocvičnou.
Tu vítá i hůrecký starosta Jiří Borovka. „Rezidence nám umožní koupit obecní byty nebo využívat školu s tělocvičnou, která bude naše. Lokalita je od obce oddělená a nebude nás zatěžovat provozem,“ komentoval.
Rozšiřující se bytová výstavba ale klade větší zátěž na silnice krajského města. Řešení by mohla nabídnout MHD a její rozšíření do nově zastavovaných oblastí. Mluvčí budějovického dopravního podniku Barbora Fišer ale podotkla, že zatím žádné konkrétní požadavky na posílení spojů na severovýchodě Budějovic ani v okolních obcích neřeší. Husovu kolonii obsluhuje linka číslo 12, která ve špičkách jezdí v půlhodinových intervalech, nejdelší rozestup mezi jednotlivými autobusy je hodina.