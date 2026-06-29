U Slavonic hořely čtyři hektary lesa, zasahovali tam i hasiči z Rakouska

U Slavonic na Jindřichohradecku dnes hořely čtyři hektary lesa. Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř. Hašení na chvíli přerušily silné bouřky a následně déšť, po němž se podařilo požár lokalizovat. Se zásahem pomáhali také hasiči z Rakouska, informovali na síti X.
Mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý dodal, že oheň se v lese u Kadolce poblíž Slavonic v těžko dostupném terénu rychle rozšířil. Hasiči tam zasahovali od 13:00 a povolali i vrtulník. "Technika letecké hasičské služby vzhledem k silné bouřce nemohla zasahovat. Přibližně ve 14:30 byla velitelem zásahu ohlášena lokalizace požáru," uvedl Malý. Kolem 16:20 hasiči na X uvedli, že v místě požáru silně prší, pokračuje dohašování a kontrola požářiště termokamerou.