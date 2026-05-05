U Slavonic na Jindřichohradecku hoří les, požár hasí osm hasičských jednotek

U Slavonic na Jindřichohradecku hoří les. Požár zasáhl porost u místní části Kadolec v délce přibližně 200 metrů. Informovali o tom jihočeští hasiči na síti X.
Na místě je 11 cisteren, dva automobily a čtyřkolka do těžce přístupného terénu. Oheň hasí profesionální jednotky z Dačic a Jindřichova Hradce a šest jednotek dobrovolných hasičů z okolních obcí.
Kvůli suchu a větru likvidují hasiči v posledních dnech v České republice více lesních a přírodních požárů. Rozsáhlý požár lesa je nadále zaměstnává například v Českém Švýcarsku. Podle meteorologů bude zvýšené riziko vzniku a šíření požárů hrozit do doby, než zaprší. Silné bouřky s deštěm se očekávají dnes na západě a severozápadě Čech.