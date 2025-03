Ohyzdnou ubytovnu po dělnících, kteří stavěli Temelín, změní v moderní byty

Panelové domy, ve kterých jsou vybydlené byty a kde jsou místo oken přibitá prkna. Posprejované fasády. Tak dnes vypadá areál ubytovny Blanice v Týně nad Vltavou. Je to místo, které kdysi sloužilo jako zázemí dělníkům, kteří pracovali na stavbě Jaderné elektrárny Temelín.

Budovy půjdou v nejbližší době k zemi a uvolní místo nové, moderní zástavbě. Město tam plánuje asi sto až sto padesát nových bytů v nízkých objektech, jako jsou řadové domy nebo viladomy. Část si chce nechat ve svém bytovém fondu. Nová čtvrť by mohla nabídnout i služby nebo ordinace lékaře.

Společnost ČEZ, která areál o velikosti tří hektarů vlastnila, převedla před čtyřmi lety ubytovny na město. „Diskutovali jsme, zda využít stávající budovy. Je to poměrně nová stavba, ale značně zchátralá, vybydlená. Řešili jsme to z hlediska ekonomiky i statiky, ale dospěli jsme k názoru to zbourat,“ uvedl starosta Karel Hladeček (Protejn).

„Areál byl zkolaudovaný jako ubytovna. Jsou to v podstatě dlouhé chodby jako na vysokoškolských kolejích a nebylo by ideální z toho vybudovat moderní byty. A my chceme nabídnout moderní bydlení hodné 21. století,“ dodal.

Problémem by bylo vyřešit hlukové izolace, které zde chybí, nebo to, že v příčkách je azbest. „A vyřešilo se to také tím, že se nám povedlo poměrně dobře vysoutěžit demolici, konkrétně za jedenáct milionů korun,“ naznačil.

Demolice se bude týkat zatím tří panelových domů. Čtvrtý, který je spojený vstupním objektem, zůstane zatím zachovaný. Město ho pronajímá a prostory slouží jako sklady či kanceláře. Ještě loni tam přespávali dělníci i ukrajinští uprchlíci.

Stavební stroje najely již tento týden. Kvůli prašnosti a hluku se demontované části budou odvážet ze stavby na jiné místo, kde teprve budou rozdrcené. V nejbližším okolí areálu se totiž nacházejí další nízké panelové domy. Kompletně hotovo by mělo být do letošního léta.

Výstavbu rozdělí do několika etap

Současně skončila urbanistická soutěž na novou obytnou čtvrť, kterou město vypsalo. Do loňského podzimu do ní dorazilo asi třicet přihlášek, a to i ze zahraničí. „Porota vybrala pět ateliérů, kde nabídka vyhovovala požadavkům. S vítězem nás nyní čeká dojednání smlouvy a v tomto roce dopracování návrhu do podoby územní studie,“ shrnul starosta.

Na začátku dubna město pro zájemce uspořádá veřejnou diskusi a prezentaci, kde budou k vidění i zbývající čtyři přihlášky. „Vítězný projekt je třeba vnímat jako návrh. Neznamená to, že takto nakreslené budovy takhle opravdu budou vypadat. Jde jen o jejich rozmístění a infrastrukturu,“ upozornil.

Město současně spustilo stránku na sociálních sítích, která se věnuje jen tomuto tématu a kde je projekt k vidění. „Příští rok bychom rádi udělali základní technickou vybavenost, aby bylo vše připravené,“ okomentoval Hladeček.

Projekt počítá s tím, že výstavba bude rozdělená do několika na sobě nezávislých etap. „Týn chce být investorem, potřebujeme vyřešit náš bytový fond. Momentálně vlastníme 28 bytů, pro osmitisícové město to je žalostně málo. Chtěli bychom tím ovlivnit cenu nájemního bydlení, ale také mít co nabídnout případně třeba lékařům nebo dalším profesím, které bychom chtěli do Týna přilákat,“ nastínil.

„Zároveň chceme, aby to bylo zajímavé i pro jiné soukromé investory, protože samo město to neutáhne. Na to nemáme ani prostředky, ani kapacitu,“ uzavřel.

Další velké projekty a výstavbu řeší třeba i v Táboře a Budějovicích. Nejpozději příští rok tak začne v krajském městě výstavba nových městských bytů ve Čtyřech Dvorech. „Postavíme jich 323 o různých kategoriích,“ upřesnil náměstek primátorky Tomáš Bouzek.